El Gobierno de Claudio Vidal, sucursal del Instituto Patria. Trabaja codo a codo con el vocero de Oscar Parrilli, su presidente. Segundas y terceras líneas, todos kirchneristas

Así como en octubre del año 2023, en plena campaña política del titular del SER junto a una coalición de partidos provinciales, dimos a conocer que el candidato (en ese momento) a Gobernador, tenía en carpeta el nombramiento al frente de la AMA, de Edgardo Rovira, un militante del Instituto Patria, gran admirador de Cristina Fernández de acuerdo a lo que pudimos comprobar en las redes sociales, hoy vamos a profundizar la influencia fáctica que tiene la Unidad Básica K inventada por Máximo y Cristina, en el actual gobierno provincial, sin olvidar que ese espacio político, con Oscar Parrilli en la presidencia, se constituyó en núcleo del poder kirchnerista en los cuatro años de Alberto Fernández y hoy es la usina de prácticas destituyentes en perjuicio del gobierno nacional.

Más allá de los datos y relaciones que tenemos en carpeta, mientras relevamos nombres, puestos y nombramientos o sostenimiento de cargos de muchos kirchneristas que han quedado en funciones de la gestión anterior, como toda la base de Economía, donde solo fue sustituído el ex Ministro Ignacio Perincioli por la contadora Merlina Jaramillo (de Petroleros Privados), debemos decir que la historia reciente, nos muestra la estrecha relación que existe entre Claudio Vidal y Máximo Kirchner, La Cámpora y toda la base política dirigida por Cristina Fernandez, lo cual confirma las reuniones que habrían realizado Máximo y el mandatario provincial, donde probablemente acordaron cuestiones que no trascendieron, pero algunos alientan a decir que podrían haber negociado cierta impunidad y por ello, precisamente, Vidal denuncia corrupción “del gobierno anterior”, pero no da nombres y muchos menos, se tiene conocimiento que haya realizado las denuncias penales sobre los responsables de cada nicho de corrupción que dijo, encontró en el Estado provincial.

Por ejemplo, el abrazo y la foto de Pedro Luxen, hoy Ministro de Gobierno de Santa Cruz, con el jefe de la Cámpora Máximo Kirchner, es una imagen icónica e innegable del acercamiento entre ambos sectores y ni hablar la del actual Ministro de Salud Dr Ariel Varela con gente de La Cámpora y de fondo una enorme bandera que hace alusión a este espacio político K. Pero no son los único, hay mucha gente de la administración anterior que comparte este gobierno y no todos son técnicos o “imprescindibles” como alguien por allí, intentó justificarlo.

Un Vocero con historial ultra K

Carlos Renato Marcel (DNI 21.451.426) tiene actualmente en Santa Cruz, en el gobierno de Claudio Vidal, el cargo de Secretario de Estado de Comunicación Pública y Medios y fue hasta hace pocos meses, vocero de Oscar Parrilli, en el Instituto Patria.

La cuenta de Twitter de Carlos Marcel actual Vocero de Claudio Vidal

El nivel de pertenencia de Marcel a Cristina Fernández, se aprecia rápidamente con solo navegar por las redes sociales y buscar los retuit de Parrilli, Cristina, Máximo y un grupo cercano, todos del entorno de la jefa de la banda, a la cual Marcel defendió a capa y espada en las redes, cuando en el 2019 largó la campaña con el tránsfuga de Alberto Fernández como presidente títere.

En Neuquén lo recuerdan

En el 2004 hubo un gran escándalo con la publicidad oficial del gobierno nacional y la agencia “Nuevo Aire” de Neuquén, estuvo involucrada en un tema que se judicializó por las denuncias que recayeron sobre los funcionarios nacionales y los privados que la recibían.

Carlos Marcel el vocero del Gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal –

Carlos Marcel, junto con Sergio Fernandéz Novoa, en ese momento en el COMFER, Jorge Eduardo Gadano (ex Director del diario Río Negro), Beatriz Mónica Reinoso (pareja de Gadano y vocera del gobierno municipal de MPN) y Marcelo Pascuccio, fundaron la Agencia “Nuevo Aire” en la ciudad de Neuquén y fueron uno de los medios del interior que más publicidad oficial recibió de manos del gobierno nacional de Néstor Kirchner, con lo cual, quedó involucrado el entonces Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, en una causa que incluyó a todos los actores mencionados y tuvo repercusión nacional por lo obsceno de las contrataciones directas que hacía esta empresa por montos millonarios y los dineros públicos que absorbia.

El Yin y el Yan de la Educación

Carlos Renato Marcel, ha intervenido recientemente en las paritarias docentes en Santa Cruz, en calidad de Secretario de Estado de Comunicación y Medios, aunque, paradójicamente ( o no tanto), en línea con el pensamiento y las acciones del kirchnerismo en materia docente, Marcel es un admirador personal de Roberto Baradel, a quien retuiteó cada discurso que en el año 2021, el dirigente hizo en contra de la gestión de Maria Eugenia Vidal.

Marcel, un histórico del Senado

Por Resolución Nº 0307/12 de Presidencia del Senado de la Nación, Carlos Marcel fue designado en Planta Temporaria (Administrativo y Técnico) a partir del 14 de marzo de 2012, al servicio de la senadora (FPV) de Neuquén, Nanci Parrilli, hermana de Oscar Perrilli (FPV), el más allegado “colaborador” de la vicepresidente condenada.

El 28 de febrero del 2020, Oscar Parrilli como Senador, solicitó la recategorización de Carlos Renato Marcel y Jorge Adrián Padilla.

Por Resolución Nº 0386/20, la Secretaría Administrativa del Senado de la Nación, por pedido del Senador Oscar Parrilli, le asignó a partir del 01 de febrero 2020, la Categoría A-2 a Carlos Renato Marcel (Legajo Nº 21.594).

Parrilli, recordado con el mote de “el pelotudo”, impuesto por Cristina Fernández, no se privó de darle cobijo en el senado, a varios kirchneristas desperdigados con la derrota del 2015, después que cesaran sus funciones gubernamentales, como Héctor Icazuriaga (Leg 26.597) quien fue nombrado con Categoría A-4 en el Senado de la Nación, según los documentos oficiales.

El Vocero del Gobernador Vidal, sigue actualmente en el listado de empleados del Senado, por lo que, seguramente, debe percibir un sueldo.

Carlos Marcel, vocero en el Instituto Patria del senador Parrilli, su presidente, ha sido un férreo defensor de la Unidad Básica K, cuando durante el gobierno de Mauricio Macri, la entidad fue señalada como parte de la estructura del Estado del cual se financiaba y transferida al Ministerio de Cultura donde la rebautizaron “Casa Creativa del Sur”, pero en el año 2020 con Alberto Fernández en el gobierno, la devolvió a su origen, renombrándola esta vez como “La Casa Patria Grande Presidente Néstor Kirchner” sin hacer ninguna alusión al “Instituto Patria”,

“El Instituto Patria es una organización civil. Es absolutamente falso que dependa del Estado”, declaró Carlos Marcel en ese momento, al medio AFP Factual, contradiciendo las voces que en varios medios señalaban que la oficina política de CFK, se servía de los fondos del Estado para funcionar.

Son detalles a tener en cuenta para interpretar y analizar, cuando escuchamos un discurso oficial, de qué lado nos hablan, hacia dónde dirigen el mensaje y especialmente por qué no dan nombres ni escarban en las responsabilidades personales, cuando se escucha la frase “corrupción del gobierno anterior”, pero se omite puntualizar en las personas, la identificación de cada uno de esos perpetradores. (Agencia OPI Santa Cruz)