La Justicia avanza hacia el juicio oral contra Alberto Fernández por denuncia de Yañez

El fiscal federal Ramiro González dio por concluida este lunes la etapa de instrucción en la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández y comenzó los trámites para enviar el expediente a juicio oral. El caso fue iniciado por una denuncia de Fabiola Yañez, ex pareja del ex mandatario, quien lo acusa de haber ejercido violencia física y psicológica en el marco de una relación signada por una “asimetría de poder”.

En su dictamen, el fiscal sostuvo que ya se produjeron todas las pruebas pertinentes para determinar el grado de responsabilidad de Fernández en los hechos por los cuales se encuentra procesado y embargado por diez millones de pesos. “Se han materializado todas aquellas medidas de prueba que resultaban relevantes. Por ello, corresponde dar por concluida la instrucción del sumario”, señaló.

González notificó tanto a la defensa del ex presidente como a la querella de Yañez para que se expidan respecto del cierre de la etapa de investigación, paso previo al sorteo de un tribunal oral que juzgará el caso. La fiscalía remarcó que durante el proceso se respetó el principio de igualdad entre las partes y que se llevaron a cabo las diligencias requeridas tanto por la defensa como por la querella.

El dictamen también detalla que fueron descartadas aquellas medidas “inconducentes” o que podrían haberse considerado re-victimizantes para la denunciante, teniendo en cuenta el carácter reservado y doméstico de los hechos denunciados. En ese sentido, se hizo hincapié en la metodología particular con la que deben abordarse los casos de violencia de género, a fin de preservar la integridad de la víctima durante el proceso judicial.

La denuncia contra Fernández, que fue confirmada en el marco de su procesamiento, refiere a episodios ocurridos entre 2016 y agosto de 2024, cuando ya no ejercía la presidencia, pero mantenía una relación con Yañez. En la causa se habla de un contexto de “violencia de género signado por una relación asimétrica de poder”, lo que agrava la calificación de los hechos imputados.

A partir de la finalización de la instrucción, el expediente quedará listo para su elevación a juicio oral, donde se determinará la responsabilidad penal del ex mandatario en los hechos denunciados. (Agencia OPI Santa Cruz)