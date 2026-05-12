Villarruel pidió fortalecer la República con un mensaje al oficialismo

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La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, reclamó fortalecer las instituciones y reivindicó la vía del debate parlamentario. Las declaraciones de la titular de la Cámara Alta llegaron a través de sus redes sociales formales durante la conmemoración de los 120 años de la inauguración del Palacio del Congreso de la Nación.

Este posicionamiento público consolida el alejamiento político que la dirigente mantiene con la facción del Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei. La abogada planteó abiertamente que el recinto legislativo representa el espacio idóneo para concretar consensos. “Es la Casa de las Provincias y de todos los argentinos, donde las diferencias deben encontrar un cauce institucional para construir acuerdos duraderos”, expresó la mandataria.

El escrito difundido repasa la historia edilicia y política del edificio estatal. La presidenta del Senado recordó que el entonces presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, encabezó la apertura del recinto hace exactamente 120 años. Ese hito, según la óptica de la funcionaria, evidenció una firme vocación de grandeza y la decisión de afianzar el sistema republicano.

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La comunicación oficial detalla además el proceso arquitectónico de la sede parlamentaria. El arquitecto italiano Vittorio Meano proyectó el diseño del inmueble a fines del siglo XIX. Las autoridades de aquella época inauguraron finalmente la imponente estructura en el año 1906.

Al caminar por las instalaciones en la actualidad, la vicepresidenta asegura pensar constantemente en las normativas que moldearon al país y en la responsabilidad de la clase dirigente. “El Congreso de la Nación es el ámbito donde debe prevalecer el diálogo, el respeto por la ley y la defensa del interés nacional”, sentenció la funcionaria.

Las líneas finales del descargo apuntan directamente al accionar del oficialismo y la oposición en el poder legislativo. Villarruel afirmó que honrar la herencia institucional constituye un deber absoluto y no una simple opción. La vicepresidenta remató su publicación marcando que “defender nuestras instituciones, fortalecer la República y poner siempre a la Argentina por encima de todo es el camino para construir la Nación que soñaron quienes nos precedieron”. (Agencia OPI Santa Cruz)