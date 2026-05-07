La jueza Sandra Arroyo Salgado se basó en información de OPI Santa Cruz sobre la reunión de Lagomarsino en YCRT

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(Por: Rubén Lasagno) – Una nota aparecida en el diario La Nación fue titulada “Arroyo Salgado ligó la muerte de Nisman con hombres de inteligencia, la empresa Yacimientos de Río Turbio y un funcionario del actual gobierno” hace alusión a palabras dichas por la Jueza Federal Sandra Arroyo Salgado (ex esposa de Alberto Nisman) asesinado en enero del año 2015 quien señaló que los partícipes del crimen están ligados a servicios de inteligencia vinculados con la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en Santa Cruz y a un funcionario del actual Gobierno nacional.

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La jueza disertó en el almuerzo semanal del Rotary Club de Buenos Aires, en el Hotel Libertador y allí disparó una frase que es parte de nuestra investigación periodística de hace dos semanas atrás. Refiriéndose a la muerte del Fiscal la magistrada dijo “Difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio, pero sí los partícipes respecto de los cuales hay trascendidos, acerca de que tienen sus vínculos en los servicios de inteligencia que están operando hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con vínculos con funcionarios públicos del actual gobierno”

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Según destaca el diario La Nación sus periodistas hablaron con Lagomarsino que efectivamente confirmó lo que nosotros informamos el 19 de abril 2026 sobre una reunión del procesado. En la versión que le dio al diario, “se reunió en la empresa YCRT con la gente de sistemas”, porque lo llamaron “para dar soluciones tecnologías a la empresa” y reproduce un diálogo con el hombre encausado en el caso Nisman, quien dijo “No sé concretó el trabajo, no llegamos a un acuerdo”, recordó y afirmó que no hubo en torno a eso ningún “secreto”, según La Nacion.

La jueza Sandra Arroyo Salgado disertó en el almuerzo semanal del Rotary Club de Buenos Aires

Explicó (dice el diario) “que hasta viajo a Río Turbio a conocer la empresa” y que lo hizo con permiso del juego federal Julián Ercolini, que es quien lo investiga. “Es una idea que nada que ver”, sostuvo el técnico, que indicó que se registró cuando entró a YCRT.

Cada dato fue dicho y estaba corroborado

Tanto los datos que dio la jueza como los confirmados por el propio Lagomarsino a La Nación, fueron revelados en exclusiva por OPI Santa Cruz con total exactitud y el hombre acusado de ser partícipe del crimen del Fiscal, como la jueza y el diario nacional, no hicieron más que ratificar la exactitud de nuestra investigación.

El día 19 de abril 2026 dimos a conocer en exclusiva que el día miércoles 15 de abril 2026 exactamente a las 14:40 hs, llegó a las oficinas centrales de YCRT en calle Cabildo 65 de CABA Diego Lagomarsino, procesado como partícipe necesario en el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en la muerte del Fiscal Alberto Nisman ocurrida el 18 de enero de 2015.

En OPI informamos expresamente que antes que Lagomarsino ingresara al sector de la empresa donde debía dejar sus datos biométricos y quedar registrado en los archivos oficiales de YCRT, fue “rescatado” por el gerente de YCRT Maxi Cáceres, quien evitó el registro y lo condujo dentro del edificio hasta la oficina personal del Interventor Pablo Gordillo, eludiendo todo tipo de controles como es obligatorio a todo ingresante al complejo.

A la oficina del Interventor Lagomarsino ingresó a las 14:47 y por espacio de una hora y media estuvieron reunidos a solas Pablo Gordillo, el Gerente Maxi Cáceres y el delincuente cibernético Diego Lagomarsino.

Explicamos allí que no habíamos podido acceder (en ese momento) a los motivos que generaron esta extraña reunión de un alto funcionario del Estado nacional, con un hombre sospechado de ser parte de un magnicidio, el cual tiene libertad restringida y con el cual no debería existir ningún tipo de vinculación institucional, por razones obvias.

El día 3 de mayo, en un informe ampliatorio de aquel del día 19 de abril, dimos a conocer que luego de que Diego Lagomarsino se reuniera con Maxi Cáceres y Pablo Gordillo el día 15 de esemes, en las oficinas de YCRT en calle Cabildo 65 de CABA, el día 22 de abril el procesado y a punto de ir a juicio oral por complicidad en la muerte del Fiscal Nisman, estuvo en Río Turbio y junto con Cáceres y Gordillo, recorrió las instalaciones de la Usina 240.

Y en ese informe señalamos que el espía cibernético cómplice en el único magnicidio de la Argentina actual, por infidencia de fuentes de esta Agencia, “sería intermediario de una de las empresas interesadas en hacerse cargo de invertir en la termousina de Río Turbio. Es decir, que lo dicho por Lagomarsino a La Nación de que concretó la reunión para dar “soluciones tecnológicas” a YCRT, es falso. El técnico, estuvo en la cuenca por otras razones, estrictamente comerciales y/o políticas, dentro del plan de entrega de parte del paquete energético de la empresa a un sector privado, donde hay intereses nacionales e internacionales.

En nuestra investigación señalamos que Lagomarsino estuvo alojado en el hotel Nazo de la cuenca y llegó y se fue por tierra a Buenos Aires para no dejar su nombre y apellido en el boarding pass de Aerolíneas Argentinas, donde, obviamente, no podría pasar desapercibido.

El viaje desde Bs As a Río Turbio y la vuelta, lo hizo a bordo de una camioneta Amarok de YCRT, con todos los gastos pagos a cargo de los argentinos.

Todo oculto y nadie pregunta

Obviamente cae de maduro que su presencia en Cabildo 65 y en el yacimiento fue ocultada ex profeso por el Interventor Pablo Gordillo y el gerente Maxi Cáceres, pues de haber sido como dijo Lagomarsino que fue consultado técnicamente (cuando YCRT tiene otras alternativas técnicas de buen nivel y capacidad económica para estas evaluaciones), no hubieran evitado el registro biométrico a las oficinas de YCRT en Cabildo 65 de CABA, tampoco habrían viajado dos o tres días por tierra desde Bs As a Río Turbio y viceversa, en una camioneta de la empresa, pudiéndolo hacer por vía aérea (es obvio que para evitar el registro en el embarque), con lo cual y viniendo del personaje que se trata, amerita que el Interventor Pablo Gordillo sea el encargado de aclarar el motivo real de esta rara presencia “reservada” en YCRT, aunque si nos guiamos por los dichos de Lagomarsino, la excusa va a rondar sobre los “servicios técnicos-informáticos” del procesado en el caso Nisman, una excusa poco consistente con el hecho de que un alto funcionario público nacional como Gordillo, llame (justamente) a un personaje del que cualquier funcionario o político bien intecionado, quisiera estar bien lejos.

En las últimas horas el colega Luis Gasulla le hizo una entrevista telefónica a Diego Lagomarsino, quien ratificó que fue a YCRT “solo a reunirse con la parte informática de la empresa” atendiendo que “lo llaman de muchas empresas por su expertise“, pero negó haber estado reunido con Pablo Gordillo, cosa que no coincide con la información que manejamos y cuando el periodista le pidió que nombrara alguna de las empresas de las cuales era requerido, Lagomarsino se negó y dijo sentirse “sorprendido” de que se hiciera público un tema de trabajo, del cual dijo vivir.

Hasta el momento, en Santa Cruz no existe ningún diputado oficialista o de la oposición, provincial o nacional, que haya pedido las pertinenetes explicaciones, tanto al Interventor Pablo Gordillo, como al Gobernador Claudio Vidal, el hombre que se puso al hombro YCRT nombrando a Gordillo y/o al gobierno nacional, para que hagan oficial las verdaderas razones de esta presencia extraña en una empresa estatal, sospechada de todo tipo de corrupción y que con Lagomarsino en escena, oscurece aún más su controvertida existencia como nicho de negocios y apropiaciones de fondos públicos, en beneficio de particulares, funcionarios y empresas que rondan esta suerte de “reconversión” que planean con la entrega planificada de sus activos a capitales privados, tan oscuros como el personaje que hoy nos ocupa. (Agencia OPI Santa Cruz)

LEA AQUÍ la nota completa del diario La Nación.