Investigan caso de hantavirus en Esquel

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(OPI Chubut) – Un hombre fue internado en Terapia Intensiva del Hospital de Esquel con síntomas compatibles al contagio de Hantavirus, enfermedad transmitida por las heces del ratón colilargo.

Se trata de un habitante de la localidad de Corcovado que ingresó al Hospital de Esquel presentando síntomas similares a los del Hantavirus.

Actualmente, desde el nosocomio informaron que el paciente “debió ser internado en Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Su estado es reservado”.

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La internación se produjo el 7 de mayo y las autoridades sanitarias iniciaron el protocolo de intervención para confirmar el diagnóstico sobre el posible contagio. (Agencia OPI Chubut)