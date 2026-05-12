La OMS alertó sobre posibles nuevos casos de hantavirus

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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió en Madrid que el sistema sanitario global aguarda nuevos contagios del brote de hantavirus originado en el crucero MV Hondius. El funcionario fundamentó esta proyección en el largo período de incubación que presenta el agente patógeno.

Con un saldo provisorio letal, los registros médicos contabilizan 11 pacientes vinculados a este evento epidemiológico, incluyendo tres fallecidos. Los análisis clínicos confirmaron nueve infecciones provocadas por la variante del virus de los Andes y los especialistas clasifican a los dos cuadros restantes como probables.

Durante la evaluación técnica de la situación, el titular del organismo internacional descartó indicios de una epidemia mayor y calificó de bajo el riesgo actual. La institución médica exige un seguimiento sanitario activo para todos los individuos expuestos durante un lapso de 42 días, extendiendo la medida precautoria hasta el 21 de junio.

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Frente a la potencial aparición de sintomatología, Tedros Adhanom Ghebreyesus indicó que toda persona afectada debe iniciar un aislamiento estricto y buscar tratamiento inmediato. En la rueda de prensa conjunta, el directivo valoró la aceptación del buque por parte del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Desde la capital española, el Ejecutivo autorizó el ingreso de la nave el 5 de mayo tras la detección de la enfermedad a bordo. Esta resolución gubernamental respondió a las solicitudes formales que enviaron la OMS, la Unión Europea y más de 20 gobiernos aliados que requerían asistencia de evacuación.

Tras cinco días de navegación y espera, la embarcación alcanzó las costas de la isla de Tenerife el 10 de mayo y amarró en el puerto de Granadilla la jornada siguiente. Las autoridades sanitarias nacionales gestionaron un operativo de dos días que permitió el descenso y traslado del contingente bajo protocolos de alta protección.

En su balance público, Pedro Sánchez calificó la operatoria logística como un éxito y detalló la intervención de la administración central. España coordinó 10 vuelos especiales para retirar a más de 120 personas de diversas nacionalidades entre el 10 y el 11 de mayo.

El mandatario fundamentó la intervención estatal enumerando cuatro principios rectores de la misión:

El rigor científico en la toma de decisiones operativas.

La transparencia absoluta de la información pública.

La coordinación institucional interna de los ministerios.

La cooperación internacional con otras administraciones y bloques.

Como cierre de la fase territorial, los voceros de salud españoles confirmaron la salida total de los evacuados de la isla. Paralelamente, el buque zarpó de regreso hacia la ciudad neerlandesa de Rotterdam con 28 tripulantes a bordo, mientras la Comisión Europea mantiene el rastreo de pasajeros junto al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). (Agencia OPI Santa Cruz)