4,7 % cae la venta de insumos para la construcción en un año

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Frente a este desplome comparativo, el balance desestacionalizado arrojó una suba del 4,98 % durante marzo. Los números duros reflejan una incapacidad del mercado para repetir el avance de ese mismo mes, tras ensayar una recuperación técnica frente a los retrocesos financieros que golpearon las ventas de enero y febrero.

Las autoridades del Grupo Construya alinearon su discurso a la retórica del Palacio de Hacienda. La entidad justificó los resultados mediante un comunicado donde aseguran que detectan “una leve mejora de los despachos de insumos para la construcción residencial, traccionada de manera gradual por la consolidación de la estabilidad macroeconómica en curso”.

El panel del indicador audita exclusivamente los volúmenes vendidos al sector privado por las firmas líderes de la industria. El relevamiento agrupa la salida comercial de los siguientes insumos estratégicos:

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Ladrillos cerámicos.

Cemento Portland.

Cal.

Aceros largos.

Carpintería de aluminio.

Adhesivos y pastinas.

Pinturas e impermeabilizantes.

Sanitarios.

Calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción.

Grifería y sistemas para conducción de agua y gas.

Pisos.

Revestimientos cerámicos.

Materiales eléctricos y electrónicos.

La acumulación de estos despachos marca un virtual estancamiento en el balance general de las corporaciones. El volumen comercializado a lo largo del primer cuatrimestre apenas superó por un 0,6 % a las operaciones consolidadas durante el período enero-abril de 2025. (Agencia OPI Santa Cruz)