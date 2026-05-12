Nación recortó fondos para la obra del acueducto que abastece a Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia

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El Gobierno Nacional que preside Javier Milei definió un nuevo recorte en fondos destinados a obras públicas al recortar unos $4 mil millones para el acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia que abastece a esta ciudad del sur de Chubut, Rada Tilly y Caleta Olivia.

Se trata de una cifra de $4.121.727.222 cuya medida fue formalizada este lunes 11 de mayo a través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El ajuste de fondos afecta al Proyecto 28, denominado oficialmente “Construcción de Acueducto Sarmiento – Comodoro Rivadavia (Lago Musters) – Chubut“, incluido dentro del programa nacional de Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica.

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Es el sistema que garantiza el suministro de agua potable a unos 200.000 habitantes de la Patagonia sur, una región que arrastra históricamente dificultades en el acceso al agua potable.

La renovación de los 41 kilómetros más críticos del acueducto cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe por US$150 millones, pero el recorte nacional elimina fondos complementarios necesarios para licitaciones, obras de repotenciación y tareas asociadas. (Agencia OPI Santa Cruz)