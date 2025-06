Karina Milei “insoportable, autoritaria, caprichosa, improvisada e ignorante”

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – La calificación de Karina, la hermana del presidente Javier Milei que mencionamos en el título, no es nuestra, corresponde a un secretario del Jefe de Gabinete quien, en una reunión informal (bien regada) llevada a cabo en el Hotel Faena hace unas semanas atrás, champagne mediante, se despachó contra Karina Milei, sin extenderse demasiado en explicar los motivos de su confesión, pero dejando en claro algunos aspectos que están horadando el gobierno de Milei y podrían impactar de lleno en las próximas elecciones.

La poca simpatía que despierta Karina Milei en el gobierno, resquebraja notablemente la relación de funcionarios de primera línea, senadores y diputados del partido y aliados del presidente, lo cual finalmente altera la confianza que pretende dispensar Javier a un grupo cercano con los cuales lleva adelante acuerdos y negociaciones políticas.

“Karina de hacer tortas y pasear sus perros en el programa de Guido Kacska, pasó a liderar un país. Es la pieza clave de los fracasos de este gobierno; el hermano (Javier Milei) puso la responsabilidad institucional en su hermana y no le cuestiona ninguna decisión”, dijo nuestra alta fuente en el gobierno nacional que puso por el piso la actuación de Karina Milei en el entorno presidencial.

No dudó en hacer responsable a Karina Milei, por el alejamiento de la Vicepresidente y la ruptura prácticamente definitiva de Javier con Villarroel. Esta situación ha generado una isla política en LLA y no hay semana que dentro del Think Tank del gobierno no se generen discusiones y desaveniencias por la intrusión de esta mujer en asuntos de índole política.

Nuestras fuentes, consultadas la semana que pasó, daban cuenta que la intromisión de Karina Milei en asuntos de campañas en otras provincias como Santa Fe y Formosa, ni hablar en Corrientes y particularmente en las tierras de Pullaro (Rosario) ponían a LLA en serio riesgo electoral y este fin de semana ese pronóstico resultó evidente, por cuanto en cada distrito en los que ella intervino con operaciones, aprietes e imposiciones, la Libertad Avanza ha sufrido una derrota muy importante que ha relegado al partido a las terceras y cuartas posiciones detrás de partidos provinciales o como en el caso de Formosa donde el gobernador Insfran ganó por más del 67%, el Frente Amplio Formoseño sacó el 20,87% y LLA quedó lejos con un 11,13%; o el caso del peronista Juan Monteverde que en Rosario superó a Juan Pedro Aleart de La Libertad Avanza, puesto allí por Karina Milei. Aunque el gran presente en las elecciones de las provincia, fue el ausentismo, una alerta amarilla que parece no ver el gobierno nacional.

No son pocas las voces que se levantan en el gabinete, en contra de la hermana del presidente, desde donde le cuestionan la utilización de fondos públicos para el armado libertario y advierten que de no cambiar de actitud o que su hermano le saque la centralidad como “armadora” del partido en las provincias y le acote el poder de hablar con algunos Gobernadores, el fracaso electoral de los Libertarios de cara al 2027 está casi asegurado; “Las encuestas de LLA son tan truchas como las del kirchnerismo en épocas de Massa y Alberto (Fernández), la realidad muestra otra cosa. El descontento con la hermana de Milei, la destrucción del PRO que fuga votos de Macri, de los que no quieren votar a Milei sin el Pro unido y los candidatos de posibles alianzas que Karina echa por cuestiones personales o simplemente por capricho o desacuerdos, situaciones de maltrato que se extiende a su entorno inmediato en el gobierno, desde el cafetero hasta el secretario”, señaló la fuente que no auguró una buena señal para las elecciones generales a poco menos de dos año, si el jefe de La Libertad Avanza no saca de la conducción estratégica del armado político a su hermana Karina, una outsider total que nadie votó y nadie eligió para que ocupe un lugar de tanta importancia en el gobierno y el Estado Nacional.(Agencia OPI Santa Cruz)