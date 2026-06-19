Frente Sindical moviliza en Río Gallegos contra ajuste estatal

- Publicidad -

El Frente Sindical de Santa Cruz convocó una movilización tras constatar que el Ejecutivo Provincial disponía de fondos públicos antes de avanzar con el endeudamiento externo.

Este viernes a las 18:00 horas, en la intersección de las avenidas Av. Roca y San Martín de Río Gallegos, las bases estatales marcharán bajo la consigna de reactivar los ingresos congelados hace un semestre. La convocatoria, oficializada en la sede del Sindicato de Judiciales, unifica el rechazo de ADOSAC, ATE, APROSA, APEL, APOC y ATSA a la oferta salarial idéntica del 16,8% acumulado en cuotas hasta diciembre que el gobierno de Santa Cruz distribuyó en las mesas paritarias.

El desglose técnico de la propuesta oficializada por el Ministerio de Economía fija un 10% para julio, un 1% para agosto, 1% en septiembre, 1% en octubre, 1,5% en noviembre y 1,5% en diciembre. La administración central intentó justificar la oferta amparándose en la canasta básica del INDEC, tasada en $1.498.741. La respuesta gremial fue unánime: ADOSAC contrapuso los indicadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que sitúan el costo de vida real cerca del $1.900.000, mientras que ATSA exigió un piso inicial de 2,5 millones de pesos para sacar al personal sanitario de la indigencia.

- Publicidad -

La aparición de estos recursos financieros dinamitó el argumento oficial de la escasez extrema. El secretario general de ADOSAC, César Alegre, advirtió que el ofrecimiento existió sin que se ejecutara el préstamo de 600 millones de dólares, lo que expone que la provincia poseía herramientas financieras previas. En sintonía, Sandra Sutherland, referente de ATE, cuestionó si el congelamiento de seis meses respondió a una decisión política intencional de ajuste sobre el asalariado.

La tensión sectorial suma reclamos históricos y denuncias operativas. Alegre ratificó que el Ejecutivo retiene más de mil millones de pesos por descuentos de días de paro a los docentes. Por su parte, el secretario general del Sindicato de Judiciales, Franco Mascheroni, denunció el incumplimiento de actas salariales firmadas en 2025. El panorama se oscurece en la Cámara de Diputados, donde APEL expuso la inexistencia de paritarias legislativas, la anulación de recategorizaciones y maniobras de persecución laboral interna. El conflicto en Salud pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes 19 de junio, mientras que la paritaria docente se reanudará el martes 23 de junio a las 16:00 horas en el Ministerio de Trabajo. (Agencia OPI Santa Cruz)