El gobierno de Vidal esgrime una amenaza impracticable con la Conciliación Obligatoria en Represas. Es un discurso político para parecer que hacen algo, pero es fuego de artificio

(Por: Rubén Lasagno) – Debido al conflicto en Represas, donde la UOCRA plantó un paro total de actividades por los despidos en la obra sobre el río Santa Cruz, de parte de la UTE Represas Patagonia y la salida a los medios y un video en redes sociales donde el Ministro de Trabajo le promete a los trabajadores de la construcción que si el gobierno nacional no resuelve el problema, la conciliación obligatoria en Represas la va a aplicar la provincia, es simple y llanamente un discurso de oportunidad, político y con poco sustento y anclaje en la realidad.

Si bien es cierto que el Ministerio de Trabajo de la provincia tiene competencia para dictar la Conciliación en al obra, dado que las condiciones laborales, de trabajo, seguridad e Higiene es competencia directa del organismo de Trabajo de Claudio Vidal, el problema no es que no pueda hacerlo institucionalmente, sino que no tiene cómo hacerlo. Tiene el derecho, pero no tiene el objeto.

Toda conciliación obligatoria es una medida que interpone la autoridad de Trabajo, cuando las partes no se ponen de acuerdo y las obliga a retrotraer la situación hasta antes del inicio del conflicto, por eso obliga a los sindicatos a suspender las medidas de fuerza y a la patronal a aceptar las condiciones hasta antes de que se iniciara el conflicto.

Dicho esto, tanto patronal como sindicato, deben reestablecer el servicio. por el tiempo que dure esa conciliación y mientras se desarrollan reuniones de acuerdos y la búsqueda de una solución, con la intermediación de las autoridades del Ministerio, ninguna de las partes puede innovar, ni aplicar medidas, ni aplicar descuentos, sanciones, etc.

Si seguimos el razonamiento del anuncio que hizo el Ministro de Trabajo de la provincia, esa cartera al dictar la conciliación debería retrotraer la situación laboral en Represas; la UTE debería tomar a todos los trabajadores despedidos, comenzar la actividad normalmente y la UOCRA levantar el paro. Pero todo esto es ficticio, impracticable y absolutamente irrealizable, no por falta de voluntad de las partes, sino porque existen cuestiones que exceden a la UTE, a la UOCRA y al gobierno de la provincia. La UTE no tiene plata ni para pagar un solo día de trabajo en Represas y la UOCRA no puede hacer trabajar a la gente gratis y sin cobrar. En ese marco ¿Cómo podría el Ministerio de Trabajo de Vidal dictar una Conciliación Obligatoria, que a la vista es, imposible de poner en práctica?.

Si el gobierno de Santa Cruz hubiera querido aplicar la conciliación obligatoria en el conflicto, ya lo hubiera hecho; pero no puede. Dicho esto, la arenga del funcionario provincial en un video rodeado de afiliados de la UOCRA, es pirotecnia política de baja intensidad.

Las razones

El motivo por el cual el MInisterio de Trabajo de Santa Cruz amenaza pero no llama a conciliación obligatoria, es que la razones por las cuale se encuentran enfrentadas las partes (UTE y UOCRA) sobrevienen por causas externas a ambos y exceden las competencias de la provincia. Es decir, el problema es que Nación no les envía los fondos a la UTE para que abone salarios y funcionamiento de la obra, por lo tanto, mal puede el gobierno provincial obligar a una conciliación, cuando la situación nunca va a resolverse si el presidente Milei no manda los fondos.

Los telegramas de despidos, obviamente los manda la UTE porque ellos son quienes subcontratan, pero los fondos los ponen los bancos chinos y ¿Quién firma la cuestionada Adenda de 500 millones de dólares que espera la UTE?; debe hacerlo el gobierno nacional con acuerdo de los financistas chinos y éstos, no quieren firmar.

Respecto del ámbito de aplicación, tanto el Ministerio de Trabajo de Nación como el de la provincia pueden aplicar la conciliación. El ejemplo más cercano data del año 2011 con el largo conflicto petrolero en Santa Cruz que duró casi 60 días, donde el Ministerio de Trabajo de la provincia, bajo la gobernación de Daniel Peralta, dictó la Conciliación Obligatoria y fue desoída por el sindicato y debido a esa desobediencia, las empresas petroleras comenzaron a pedir la intervención de la Nación, cuyo Ministerio de Trabajo nunca se involucró en el conflicto como mediador.

Un problema más allá de todos

El mecanismo natural es que. llamada la conciliación y si no se logra acuerdo, se debe ir al laudo, el cual es arbitral y no es apelable, pero acá el problema excede a los actores locales (UTE-UOCRA y principalmente el gobierno provincial) el conflicto se genera entre China y Argentina dado que el país oriental está amagando con no renovar el Swap y el presidente argentino redobla la apuesta, entre otras cosas diciendo que se va de los Brics (Grupo o foro político económico de los países emergente) mientras el mandatario argentino muestra una posición errática con EEUU porque va a arreglar con el FMI, se junta con los funcionarios del Tesoro y días después viaja especialmente a darse un abrazo con Trump.

Es decir, la solución es una cuestión mucho más difícil de definir y solucionar, que la sola aplicación de una conciliación obligatoria que se resume a una medida técnica, en este momento impracticable, no porque no se la pueda aplicar, dado que quedaría en abstracto, debido a que no hay nada que conciliar (la UOCRA quiere trabajar y la UTE quiere pagar) sino porque lo que falta es dinero que no manda el gobierno nacional debido a la negativa de los bancos chinos de aprobar la nueva adenda.

Por otra parte, la UOCRA no sabe cómo encontrarle una salida al problema, dado que si bien tienen a disposición el Fondo de Desempleo que garantiza indemnizaciones para los trabajadores, equivalente (aproximadamente) a unos cinco millones de pesos por cada trabajador que tenga cinco años de antigüedad, luego de eso cada trabajador se queda en la calle y agota la Libreta de Fondo de Desempleo, lo cual no deja de ser otro gravísimo problema, que recae sobre cada uno de los afiliados al sector de la construcción.

Resumiendo, la Conciliación Obligatoria es potestad del Ministerio de Trabajo de la provincia o de la Nación, pero tal como se presenta la coyuntura, su aplicación no tendría sustento fáctico; no está en la voluntad de la UTE ni de la UOCRA ni de la provincia de Santa Cruz, resolver el conflicto que sobreviene debido a la falta de un acuerdo con los bancos chinos, ámbito al cual solo el gobierno nacional tiene la llave. (Agencia OPI Santa Cruz)