Victoria Villarruel reafirma su compromiso con el Presidente Milei y la institucionalidad

Tras la caída del DNU en el Senado, la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, expresó hoy su “compromiso inclaudicable” con el presidente nacional, Javier Milei, y con la República Argentina.

En un breve video difundido por X, Villarruel abordó las críticas recibidas debido a un supuesto enfrentamiento con Milei. En respuesta, enfatizó que desde que el mandatario le pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, ambos estaban conscientes de los desafíos. “Hemos trabajado espalda con espalda a pesar de intentos por dividirnos”, afirmó.

La vicepresidenta también destacó la importancia del Senado como “la casa de las provincias” y un poder independiente en Argentina.

Respecto a las comparaciones con Cristina Kirchner y su relación con Alberto Fernández en la administración anterior, Villarruel aseguró que no seguirá ese camino. “Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar”, afirmó con determinación.

En sus declaraciones, hizo hincapié en la necesidad de mantener la institucionalidad y trabajar por el bienestar de la población. “No hay gobierno sin institucionalidad. Por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad, todo por Argentina”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA