La vergonzosa e ilegal forma en que Cristina Fernández se apropió del cobro indebido de la pensión de su marido y su jubilación de privilegio, facilitado por la justicia

Cristina Fernández cobró en el mes de enero/24 $ 8.107.506,01 por su pensión no contributiva como ex presidenta y $ 6.441.330 por la pensión de su ex esposo y ex presidente Néstor Kirchner, de acuerdo a lo que se conoció por un pedido de información pública realizado por el diario Clarín.

Se estima que a estas fabulosas sumas se le deben agregar los “suplementos” que allí no aparecen como el Item por “zona” que es del 40% más de ese salario.

Sin embargo, lo especialmente repudiable, no es solo que esta mujer cobre un salario inmerecido, sino que, además, es ilegal.

La maniobra para favorecer a la ex vicepresidente condenada, comenzó a gestarse en el año 2020, luego de la llegada del kirchnerismo con Alberto Fernández a la presidencia y María Fernanda Raverta en el ANSES.

La maniobra

Desde ese momento y como Procurador del Tesoro de la Nación de Carlos Zanini, comenzó a pergeñar la forma en que se le facilitaría a la condenada, nada menos que el dinero correspondiente a la pensión que le dejó Néstor Kirchner; entonces Zanini emitió un dictamen bajo el Régimen de la Ley 24.018, a través del cual resolvió la compatibilidad entre las dos asignaciones (la jubilación de privilegio como ex presidente y la pensión de su marido), pero existe un Decreto Presidencial del año 2019, es decir, una norma de mayor jerarquía que la resolución de Zanini, que resuelve la cuestión al dejar claramente expresada la incompatibilidad de ambas percepciones.

El Decreto establece que el cobro de ambos beneficios son incompatibles y el beneficiario debe optar por uno u otro, pero no puede cobrar ambos; es decir, el cobro por parte de Cristina Fernández de su jubilación y la pensión, es ilegal.

Al respecto OPI consultó al respecto a Graciela Ocaña, Vicepresidenta de la Legislatura de CABA, quien fue la única persona que denunció ante la justicia a Cristina Fernández por el cobro indebido de la jubilación y la pensión de su esposo medida que con la clara complicidad de algunos jueces y mediando ardides de el ANSES a cargo de Raverta, evitó que a la ex vicepresidente le quieren el beneficio ilegal que sigue cobrando hoy en día.

Graciela Ocaña le facilitó a esta Agencia los documentos, las presentaciones y los reclamos que se hicieron al respecto, donde claramente queda demostrado la maniobra dilatoria de la justicia que ha evitado fallar sobre este hecho claramente contrario a la ley y que aún no se ha resuelto, mientras CFK sigue percibiendo esta doble jubilación/pensión, sin que le corresponda hacerlo.

La complicidad de la ANSES

En el año 2022 Graciela Ocaña hizo una presentación respecto de este fraude al Estado e incumplimiento de la Ley, sin que hasta el momento la Justicia haya decidido retrotraer la situación, quitarle la pensión a la ex vicepresidenta y producir un fallo que le obligue a devolver lo cobrado ilegalmente en estos años.

La vergonzosa e ilegal forma en que Cristina Fernández se apropió del cobro indebido de la pensión de su marido y su jubilación de privilegio, facilitado por la justicia

Ocaña marca claramente en su presentación que desistimiento realizado por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) sobre el recurso de apelación interpuesto por el mismo organismo, frente a la sentencia del juez de primera Instancia, Dr. Ezequiel Pérez Nami, de fecha 29, es inédito e incongruente.

La causa se tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 10 (Causa en trámite actual ante la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social) y allí, tal como lo marca Ocaña en su presentación, el Juez Pérez Nami había hecho lugar a la acción interpuesta por Cristina Fernández de Kirchner, resolviendo otorgar la devolución del beneficio previsional como ex Presidenta de la Nación y la devolución respecto de su beneficio no Contributivo derivado de su cónyuge Néstor Carlos Kirchner.

La ANSES apeló tal sentencia, pero luego, en el año 2021 y con el gobierno K nuevamente en el poder, desistió de dicha apelación en segunda instancia sin fundamento, “actuando de forma contradictoria y manifiestamente arbitraria, para beneficiar los intereses de la ex Presidenta por sobre los intereses del Estado Nacional y el resguardo del erario público” señala Ocaña.

Al respecto la legisladora remarcó “Existen sobrados motivos para poder aseverar que la titular de la ANSES (en ese momento), María Fernanda Raverta, prioriza su vínculo de lealtad con la Vicepresidenta, otorgándole un trato diferencial por sobre el que le brinda a los cientos de miles de jubilados y jubiladas de nuestro país.

Cabe destacar que además de haber desistido recientemente del recurso de apelación presentado en la mencionada causa, a partir de la Resolución COM-A 02503/21 de fecha 3 de marzo de 2021, la ANSES que dirige María Fernanda Raverta decidió restituirle a la Dra. Fernández de Kirchner la mencionada pensión como ex Presidenta de la Nación, bajo el régimen de la Ley N° 24.018, luego de que el Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Carlos Zannini emitiera un dictamen resolviendo la compatibilidad entre las dos asignaciones vitalicias de privilegio, aun cuando existe un Decreto Presidencial del año 2019, es decir una norma de mayor jerarquía, que resuelve que ambos beneficios son incompatibles”.

Crónica de una estafa

Desde el año 2010, Cristina Fernández se encuentra percibiendo el beneficio N° 47-6-8085213-0 de pensión por el fallecimiento de su esposo Néstor Carlos Kirchner

Antes de finalizar su mandato como Presidenta, Cristina Kirchner tramitó su pensión vitalicia como jefa de Estado, beneficio que se le otorgó mediante Resolución del Ministerio No 3193/15, del 23 de noviembre de 2015, (prestación 40-5-8085268-0), y que luego le fue retirado por existir una incompatibilidad entre ambos beneficios.

En este sentido, mediante el Decreto 394/19, dictado por el Presidente de la Nación, se rechazó de forma definitiva el Recurso Jerárquico presentado por la ex mandataria, agotándose la vía administrativa.

La vicepresidenta interpuso demanda de nulidad en la Justicia Federal de la Seguridad Social en el año 2017, solicitando el otorgamiento del beneficio como ex Presidenta de la Nación y la devolución respecto de su beneficio no contributivo derivado de su marido. Dicha causa tuvo sentencia de primera instancia el día 29 de diciembre del 2020, tal como se ha referido previamente, la cual fue impugnada por la propia ANSES.

Al apelar la mencionada acción judicial, la ANSES ejerció una defensa que es contraria a la Resolución COM-A 02503/21, que ella misma emitió posteriormente.

Ocaña expresa textualmente en la presentación del año 2022 “Dicha circunstancia demuestra que la ANSES ha actuado incurriendo en una notoria contradicción que perjudica los intereses del Estado y de todos los argentinos, ya que es evidente el favoritismo que existe con la Vicepresidenta, en comparación con la suerte que corren todos los jubilados de nuestro país, quienes esperan años para tener una sentencia firme en sus juicios de reajuste de haberes, por los sucesivos recursos que presenta la ANSES en cada uno de los procesos judiciales.”

Y señala “En este caso, el organismo a cargo de María Fernanda Raverta, ha actuado de modo palmariamente contrario a la postura que siempre adopta y ha adoptado la ANSES de apelar todas las resoluciones de la justicia en los procesos judiciales ya mencionados”.

La justicia no resolvió aún sobre la forma contradictoria con la cual la Anses denunció primero y se arrepintió después, tampoco hasta el momento hizo lugar al pedido de Graciela Ocaña y mientras tanto Cristina Fernández sigue percibiendo ambos beneficios de manera ilegal y nada indica que (hasta el momento) haya voluntad por obligar a la condenada a devolver el dinero percibido con maniobras fraudulentas de su partido mientras usufructuó el poder a nivel nacional.

El gobierno nacional de Javier Milei, tan contrario a la casta, no hizo absolutamente nada en más de cien días de gobierno. La propia Graciela Ocaña le dijo a OPI que le solicitó a la ANSES que se presente en el recurso de Queja ante la Corte y también le pidió a la Oficina Anticorrupción de Milei, que se presente como querellante en la denuncia penal contra Raverta y Zanini y tampoco le respondieron. (Agencia OPI Santa Cruz)