De la tierra a la merluza. Grasso y Vidal y un populismo berreta que no desaparece en Santa Cruz a pesar de los cambios que se anuncian en las campañas

(Por: Rubén Lasagno) – En estos dos días hemos tenido la clara sensación de que la hipocresía y el cinismo de la clase política provincial y municipal, no ha desaparecido, solo ha cambiado de pelaje.

Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos realizó un acto político (indudadablemente) iniciando una “regularización de tierras” en el barrio “Madres a la Lucha”, un sector usurpado que por desidia del propio municipio nunca fue recuperado para su asignación inicial que era un espacio verde y allí acudieron los funcionarios del intendente a entregar la documentación en una carpeta personalizada con la “G” gamada que identifica a la gestión de Pablo Grasso y que, recordemos, el intendente de esta capital le plagió al ex Intendente de Bariloche Gustavo Genusso, a quien nunca le contestó la carta documento que le envió instándolo a dejar de copiar su logotipo de campaña.

¿Está mal que el intendente regularice las tierras de esta gente que hace años viven en la incertidumbre?; no, lo que está mal es que Pablo Grasso “marque con su nombre” lo que es su obligación como funcionario municipal y le ponga su firma personal lo cual no corresponde, por cuanto es impropia de la función que ejerce porque el municipio es del Estado, no suyo y debería ser observada por el arco político provincial y el Concejo Deliberante, pero nadie dice nada, porque en el fondo, todos son exactamente iguales en cuanto a las apariencias y el hambre de protagonismo que poseen; solo los diferencia el lugar en el que están. El silencio de todos demuestra que permanecen esperando su turno, para hacer algo más o menos parecido.

Y tal lo refiere el diario Tiempo Sur, una de las habitantes del barrio que recibió el beneficio, declaró ante los micrófonos “Celebramos la decisión política del intendente, que en tantas gestiones reclamamos entendiendo el derecho a la tierra, el derecho a habitar”. Nada más que decir al respecto.

Grasso decidió usar un acto administrativo para hacer de ello un acto político propio de su pasada campaña a gobernador. Sus funcionarios hicieron las fotos con sonrisas forzadas de dentífrico y usaron a una beneficiaria que en dos palabras le agradeció a Pablo Grasso, no al municipio. De manual.

Populismo en gran escala

El otro acto solidario que en principio es básicamente una buena idea para ayudar a una parte necesitada de la sociedad en estos días de Pascuas, fue la iniciativa del gobierno provincial de entregar dos kilos de merluza congelada a personas que quisieran retirarlas en lugares predeterminados como, por ejemplo, frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos y en distintas ciudades de la provincia. El problema fueron las formas.

La nota oficial que todos los medios copiaron y pegaron, indica que dos pesqueras de Caleta Olivia y Puerto Deseado, “hicieron entrega de merluza congelada en las distintas localidades de la provincia”.

La iniciativa parece buena y oportuna, pero si uno analiza la formas y el fondo, advierte que Claudio Vidal, otro que personaliza todo lo que toca (adviértase que el Sindicato de Petroleros Privados se identifica aún con “su marca”) cometió el error de transformar una buena idea en un acto político más, entregando el pescado en bolsas con el logo del gobierno de Santa Cruz y debajo “Claudio Vidal Gobernación”, como una forma de recordarle al que recibiera el donativo, que quien se los da, es el Gobernador Vidal.

Y el acto cerró con declaraciones del Subsecretario de Agricultura, Harold Barck, un hombre K todo terreno que ahora juega en el SER y dijo “El gobernador Claudio Vidal nos pidió que esta iniciativa no quede solamente en los días de Semana Santa sino a lo largo del año. Con la colaboración constante de las empresas se puede llegar a lograr que el pescado sea parte de nuestra dieta, y sobre todo hoy con las necesidades y la situación particular que están viviendo muchas familias en nuestra localidad”. Se podría cerrar este diálogo con la onomatopeya “Chán, Chán…”

En la carrera por explicar lo bueno que es el gobierno que asiste a la población en la dieta diaria, afirmó sobre las empresas que aportan el insumo “El convenio que se firmó no es solamente para Semana Santa sino que tendrá continuidad a lo largo del año y tendrá una finalidad más social que se concretará a través de la Cartera Social de la provincia y que permitirá la llegada a los comedores”. Todo un tema deslizado que no mereció ningún tipo de aclaración por parte de “Claudio Vidal Gobernación”.

Bark, dejó claro que esta iniciativa no es eventual, sino que se sostendrá en el tiempo. Quiere decir que las empresas aportantes del producto elaborado, la logística y el transporte, estarán abocadas a proveer todo el año a distintas localidades de Santa Cruz, en una movida millonaria de la cual desconocemos absolutamente los términos y condiciones firmadas por esas empresas privadas con el gobierno. Y ahí también radica el fondo de la cuestión que transforma a este acto de ayuda social en lo que podría ser un fenomenal negocio de algunos con el Estado provincial de “Vidal Gobernación”, que todos desconocemos.

El populismo se nutre de la necesidad de la gente y la pobreza que producen. Por eso, no es raro escucharlos decir a los populistas que aman, atienden y asisten a los pobres. La verdad es que los aman tanto que los multiplican, para hacerlos rehenes de esa necesidad y la asistencia inmediata para remediarla aparece de la mano del Estado, que en el caso de Pablo Grasso y Claudio Vidal, llegan con marca propia como las bicicletas de Magario, las computadoras de CFK, las zapatillas de Ruckauf y tanta chantada populista que hemos vivido durante decenas de años, costumbre que estamos lejos de eliminar de la política de cuarta que nos sigue contaminando hasta la actualidad.

Los unos y los otros, todos iguales

Ambos actos, tanto el de la municipalidad como el del gobierno provincial, tienen una razón de ser. En un caso es de gestión y una obligación institucional de la cual el intendente se apropia para aparecer como “el mejor intendente de los últimos tiempos”, proactivo y caritativo, preocupado y ocupado de la necesidad de los vecinos y marca la entrega de tierras, con su nombre. Obviamente, Grasso siembra para su campañita a la gobernación del 2027.

En el otro, el gobernador Claudio Vidal parte de una idea loable, una iniciativa solidaria y le pone su nombre a cada bolsita, con el esfuerzo y el capital de dos empresas pesqueras, que no han hecho esto por única vez, sino que han convenido con el gobernador hacerlo de manera permanente y esto, claro está, cambia la ecuación.

Aquí Vidal tiene la obligación de transparentar este acuerdo o convenio con los privados. Porque por más impacto positivo que tenga una acción de este tipo, cualquiera se da cuenta que las pesqueras no están compuestas por filántropos y que como tales buscan ganar plata, lo cual es absolutamente lógico. El problema es que cuando el Estado acuerda una movida de este calibre y deja a la sociedad en la ignorancia, cualquiera puede asumir que el gobierno de turno está embarcado de algún negociado espurio, ya que también de manual en los casos en los cuales, como reza el dicho popular “cuando la limosna es grande, hasta el Santo desconfía”, nunca mejor representado en estos días de la resurrección que transitamos.

Dicho esto y más allá de la anécdota populista de Grasso y Vidal, ahora nos quedará ver, enterarnos e investigar cómo y de qué manera se instrumentó este acuerdo entre el gobierno y las empresas pesqueras privadas, a cambio de qué y por cuánta plata se ha puesto a rodar la maquinaria populista de un gobierno provincial que ya tiene marca “Claudio Vidal Gobernación”. (Agencia OPI Santa Cruz)