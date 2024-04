El diario La Nación hizo una publinota del gobierno de Claudio Vidal sin profundizar en la verificación de los datos ni en la generalidad de los hechos que enumera como “grandes revelaciones”

Salió una nota en el diario La Nación que ya desde el título incurre en el pecado de hablar sin vivir la realidad de Santa Cruz o bien es un espacio pago escrito por alguna pluma interesada en agitar los parches propagandísticos del gobernador Claudio Vidal.

El artículo no está firmado y se titula “Nueva era en Santa Cruz” y la bajada adelanta “El Gobernador Vidal dispuso una auditoría de los últimos ocho años de la gestión provincial kirchneristas y se detectaron graves irregularidades”.

El informe preliminar – dice La Nación – detalla que “se ha detectado que existen anomalías, irregularidades e inconsistencias, en la ejecución y control de las contrataciones; inconsistencias entre la cantidad de personas que debían ser afectadas para prestar servicios, con la nómina del personal que efectivamente lo hizo; como así también entre la cantidad de horas de trabajo mensuales contratadas y abonadas, con las efectivamente prestadas”.

La pregunta que nos hacemos ante tantas “revelaciones” del diario es ¿Estas generalidades que ningún habitante de Santa Cruz desconoce, es lo tan relevante que descubrió el gobierno de Vidal con la auditoría y rescata el diario argentino como todo un hallazgo? ¿Dónde está la novedad, falta el detalle de los organismos, la cantidad de horas no trabajadas, el listado de los ñoquis, cantidad y nombres de los contratos truchos, los nombres de las empresas contratadas y los datos concretos de cuántas horas fueron falseadas y cobradas por, hasta ahora, no se sabe quién?.

Y el diario continúa señalando “los resultados anticipados de la auditoria solicitada refieren a un “desmanejo financiero”. Un avión que no podía repararse por falta de dinero, obras apenas iniciadas y sin avances costeadas con fondos nacionales, cooperativas bajo sospecha, quioscos con facturaciones cuantiosas, deudas millonarias en dólares, compras directas de insumos, entre muchas otras irregularidades. El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, por caso, llevaba más de ocho años sin presentar memoria y balance. Las millonarias obras, que se pagaron con fondos convenidos con el gobierno nacional de Alberto Fernández, incurrieron en demoras e incumplimientos de plazos de licitación por lo que, además, debieron abonarse sobrecostos. Cabe resaltar que, según fuentes de la gobernación, solo expusieron un 15% de realización”.

Lo que seguramente La Nación “descubre” como una gran “mani pulite” de Vidal Gobernación, el título que imprimió el mandatario en las bolsas de merluza que entregó en semana santa, lo puede encontrar mejor detallado, denunciado con nombre, apellidos, documentación y datos concretos, hasta cuentas bancarias, en nuestro archivo de OPI Santa Cruz y no en esta supuesta Auditoría de la cual dicen tener datos adelantados de la revisión de los últimos 8 años, es decir en el gobierno de Alicia Kirchner.

Todo eso que para la nota de La Nación parece el descubrimiento de la redondez de la tierra, lo hemos investigado y publicado desde hace años y contrariamente a lo que pasa ahora, a ningún medio nacional pareció interesarle lo que ocurría en Santa Cruz, excepto a La Nación que ahora se entera “por la auditoría” que mandó a hacer Vidal, pero no se funda en ningún dato concreto y mucho menos lo publica, sino repite generalidades que cualquier habitante de esta provincia conoce.

Y luego la nota de La Nación discurre en cuestiones que hacen al discurso recurrente de Vidal sobre cómo encontró la provincia, pero lo que no resalta el medio nacional, porque no lo puede hacer en esa nota, es que a cuatro meses de hacerse cargo del gobierno, no existe una sola denuncia personalizada de Claudio Vidal, sobre todos y cada uno de los responsables de los organismos puestos en duda con la presunta auditoría, sobre los cuales sobrevuelan estas denuncias inconsistentes (hasta ahora públicas) que parecen fuegos de artificios y la necesidad de producir señales, más que hechos concretos de lucha contra la corrupción de tantos años en Santa Cruz.

Y para completar este campañita (seguramente nada gratis) por los medios nacionales Claudio Vidal apareció con Jorge Rial en su programa “Argenzuela” en la radio de Cristóbal López, donde más o menos dijo lo mismo, sin aportar nada que nos pueda sorprender a quienes vivimos en la provincia.

Es posible que el periplo por los medios nacionales, sea una estrategia de su Secretario de Estado en Comunicación y medios, Carlos Renato Marcel, vocero del senador Oscar Perrilli en el Instituto Patria y ñoqui en el Senado de la Nación. Seguramente el mecanismo aceitado de este funcionario K con los medios pautados, le permite distribuir estas medias verdades a nivel nacional y por eso es tan importante, contarle a todos ellos, la cara oculta del discurso que, en la práctica, no se condice con la realidad.

Son pocos pero fundamentales

Cuando desde los medios nacionales nos llaman para sacarnos al aire o consultarnos especialmente sobre este tema, a la luz de los dichos del Gobernador, nos encargamos de aclarar varias cuestiones, pero fundamentalmente que hasta este momento, el nuevo gobierno y puntualmente el gobernador, no ha realizado ninguna denuncia penal contra personas físicas reales y concretas, que están incursos en todos y cada una de sus “sospechas”, pero él no las nombra ni pone los elementos a disposición de la justicia para que sean investigados.

Lo hemos escuchado hablar “de lo que se han robado” en distrigas, en el IDUV, en Vialidad etc, pero jamás Claudio Vidal siquiera mencionó el nombre de sus responsables.

Vamos a empezar a creer en el discurso del gobernador cuando diga concretamente quiénes han sido los responsables personales de cada administración, publique los datos de las auditoría como hizo el gobierno nacional y a través de cuya información se pudo saber con exactitud el latrocinio cometido en determinados organismos y ministerios, por parte del gobierno anterior. Acá no pasa nada de eso.

De éstos, Vidal no habla

Por ejemplo, no hemos escuchado de boca del gobernador los nombres de cada responsable y menos aún que haya denunciado a:

Alicia Kirchner, ex gobernadora por dos mandatos, periodo en los cuales (según Vidal) está bajo revisión de auditoría.

Ignacio Perinciolli, ex Ministro de Economía de la provincia

Jorge Arabel y Mariano Gauna Servicios Públicos Sociedad del Estado

Fernando Cotillo y Karina Saul de Distrigas

Mauricio Gómez Bull Vialidad provincial

Maria Grasso y Pablo Grasso – IDUV

Mauro Casarini (FPV), ex intendente de Perito Moreno, denunciado (solo publicamente) por el actual Intendente Matías Treppo del SER de Vidal

Javier Bellomo (FPV) ex intendente de Los Antiguos, denunciado (solo públicamente) por la actual intendente Zulma Neira del SER de Claudio Vidal.

Pablo Grasso, intendente (doble periodo) de Río Gallegos

Aquí solo describimos una docena de nombres de los últimos responsables de alguna áreas y organismos del gobierno anterior, pero hay muchos más ausentes en los discursos del gobernador y obviamente de la mesa de entrada en los juzgados. Faltan decenas de organismos, ministerios, secretarías, ambas Cajas (Previsión Social y Caja de Servicios Sociales) y un sinnúmero de empresas asociadas a la corrupción del kirchnerismo, que Vidal declama, pero oculta en el fárrago de palabras que colorean sus mensajes bastante monótonos, monotemáticos y poco convincentes, para quienes vivimos en la provincia y analizamos desapasionadamente su gestión. (Agencia OPI Santa Cruz)