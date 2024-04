Terremoto de magnitud 7,4 sacude Taiwán: Alerta de tsunami para Japón y Filipinas cancelada

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió Taiwán el miércoles por la mañana, generando temor y provocando cortes de energía en varias partes de la capital Taipéi. Aunque inicialmente se emitió una alerta de tsunami para las islas del sur de Japón y Filipinas, esta fue posteriormente cancelada ante la baja amenaza. El sismo, el más potente en 25 años en la isla, dejó algunos edificios derrumbados y personas atrapadas en la ciudad de Hualien, cerca del epicentro.

El terremoto, ocurrido a las 7:58 hora local frente a la costa oriental de Taiwán, a una profundidad de 15,5 kilómetros, generó preocupación en Japón, que emitió una alerta de evacuación para las zonas costeras de la prefectura sureña de Okinawa. Aunque se esperaba que olas de tsunami de hasta 3 metros afectaran amplias áreas de la costa suroeste de Japón, un tsunami de 30 centímetros llegó a la isla Yonaguni antes de que la alerta fuera cancelada.

A pesar del temblor, no se han reportado daños significativos en Taiwán, y el sistema de metro de Taipéi estuvo en funcionamiento poco después del evento. El operador ferroviario de alta velocidad de Taiwán también informó que no se registraron daños en sus trenes, aunque se anticipan retrasos mientras se realizan inspecciones. Por otro lado, el Parque Científico del Sur de Taiwán, donde se encuentra una planta de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, señaló que las empresas operaban normalmente sin impacto.

Este terremoto evocó recuerdos del devastador evento de 1999 en Taiwán, cuando un sismo de magnitud 7,6 causó la muerte de unas 2.400 personas y dejó miles de edificios destruidos o dañados. En Japón, el temblor se sintió con una intensidad de “6 superiores” en la escala de intensidad japonesa en Hualien, Taiwán. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA