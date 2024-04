Gobierno fueguino criticó paralización de obras de viviendas

(OPI TdF) – El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella criticó al gobierno nacional por la paralización de las obras públicas, especialmente, las vinculadas con los planes de viviendas en la provincia.

“Tenemos 500 viviendas paralizadas en la provincia. En el área de vivienda nuestros funcionarios no tienen con quien comunicarse” aseguró el gobernador quien añadió que “hay 3.500 viviendas que tenemos por convenio que están paralizadas también”.

Melella indicó que “hay funcionarios que no están nombrados, faltan designaciones. En el área de vivienda nuestros funcionarios no tienen con quien comunicarse. Ahora hay uno nuevo, pero tenemos que ver si está nombrado o no”.

El mandatario patagónico aseveró que “la cantidad de obra pública abandonada en el país es un pecado. Hospitales, viviendas, caminos, agua y cloacas en los barrios, redes de gas. Si había algo que no funcionaba y no estaba bien, hay que corregirlo. Eso es empleo, no es otra cosa”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)