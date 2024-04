El dólar blue por debajo de los $1000

En una nueva jornada marcada por la estabilidad del mercado cambiario, el dólar blue experimentó un descenso de quince pesos este viernes, cerrando la semana con cotizaciones de $955 para la compra y $985 para la venta. Con esta tendencia a la baja, la divisa marginal acumula seis semanas consecutivas en mínimos, alcanzando niveles no vistos desde diciembre del año pasado.

El retroceso de esta semana situó al dólar blue por debajo del dólar MEP, mientras que la brecha con el dólar mayorista alcanzó su mínimo desde la devaluación de diciembre, ubicándose en un 14,2% tras el cierre del mayorista en $862,50.

Por otro lado, los dólares financieros profundizaron su baja, con el Contado con Liquidación (CCL) reduciendo el canje entre ellos hasta un 7%. El dólar MEP cerró la semana en $996,64, manteniéndose en el mismo nivel que el día anterior, pero registrando una baja de unos veinte pesos en la semana. Mientras tanto, el contado con liquidación retrocedió otros 10 pesos, alcanzando los $1.047,63 en su cuarta rueda consecutiva a la baja. Desde el 26 de marzo, el CCL ha descendido 53 pesos, y su brecha con el dólar mayorista ya está por debajo del 25%.

Desde PPI Inversiones señalaron que “hacia adelante, con el comienzo del período de liquidación de la gruesa, habrá un elevado flujo de divisas de exportaciones, lo que puede apreciar el peso, especialmente en un contexto de cepo cambiario que restringe la demanda de dólares”.

En cuanto al mercado oficial, el valor del billete en el Banco Nación se sitúa en $881,50, mientras que el promedio de los bancos es de $905,06, reflejando un valor del dólar tarjeta de $1.409,60.

En otras noticias relacionadas con el mercado cambiario, el Banco Central continuó con su política de compra de divisas, adquiriendo más de mil millones de dólares en abril. Este viernes, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 525,76 millones, de los cuales la autoridad monetaria se quedó con 319 millones de dólares. De esta manera, el Central mantiene un buen ritmo de compra de divisas, alcanzando US$ 1.032 millones en las primeras tres ruedas del mes y acumulando US$ 12.408 millones desde diciembre. Las reservas brutas del Central aumentaron US$ 368 millones para finalizar la semana en US$ 28.763 millones. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA