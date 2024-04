Asumió como Vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas Karina Saúl y el organismo de contralor queda, ahora, totalmente en manos del kirchnerismo

Karina Saúl asumió formalmente como Vocal en minoría en el Tribunal de Cuentas de la provincia, el organismo encargado de auditar a todos los poderes del Estado y los municipios y en los últimos 20 o 30 años se destacó por no investigar nada y aquellos dictámenes desfavorables para funcionarios e intendentes del Peronismo/kirchnerismo, han sido desactivados intencionalmente sin que existan denuncias graves sobre aquellos que han cometido corrupción en cumplimiento de sus funciones.

Hasta hoy había una sola representante por la minoría perteneciente al Radicalismo, Yanina Gribaudo, pero ahora, con esta nueva incorporación, el TC queda homogeneizado y en cumplimiento de sus funciones, podría llegar a constituirse en un centro de poder político K para condicionar cualquier cuestión que plantee el gobierno provincial.

De hecho el Vicegobernador Fabián Leguizamón presentó una denuncia y pedido de juicio político al Presidente del Cuerpo Carlos Ramos y las Vocales Matilde Morales y Romina Gaitán, precisamente, por la falta de control a los organismos públicos, intendentes kirchneristas y Vialidad provincial.

Karina Saúl, no es cualquier persona que cayó en el puesto por méritos o experiencia de trabajo, llegó allí como primera minoría por parte del Frente para la Victoria; es la esposa de Pablo González, ex Vicegobernador, ex senador y ex Presidente de YPF. Saúl se desempeñó hasta el 10 de diciembre de 2023 al frente de Distrigas, una empresa del Estado atravesada por la corrupción, que tantas veces hemos denunciado con datos y documentación en OPI Santa Cruz.

Distrigas SA ha sido blanco en los últimos discursos del gobernador Vidal de serias y graves acusaciones de corrupción, sin embargo ni Saúl ni Fernando Cotillo, los últimos dos presidentes de la empresa, han sido formalmente denunciado ante la justicia. (Agencia OPI Santa Cruz)