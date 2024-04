Tierra del Fuego tuvo una fuerte caída en el ingreso de fondos nacionales

(OPI TdF) – Según un informe del Análisis Fiscal Nacional sobre la merma de fondos nacionales en los distritos provinciales, señala que Tierra del Fuego se encuentra entre las provincias más afectadas del país.

“La provincia registra una pérdida económica estimada en 348.000 millones de pesos, equivalente a unos 7.450 pesos por habitante”, aseguró el ministro de Economía fueguino, Francisco Devita.

El informe analiza el contexto nacional de incertidumbre financiera, donde esta provincia patagónica se posiciona como una de las más afectadas por la disminución de los fondos provenientes del gobierno central.

En enero de 2024, la caída alcanzó un 13,2% en las transferencias automáticas y un 98% en las transferencias no automáticas, en comparación con el mismo período del año anterior.

“Mientras que las transferencias no automáticas disminuyeron al mínimo, lo que implica que no tenemos comedores escolares, planes de alimentación, no hay transferencia de fondos, no hay conectividad en los colegios, ni transferencias para obras públicas” aseguró Devita.

El ministro sostuvo que “todos estos fondos que venían sosteniendo la Nación deben asumirlos la Provincia, y eso es lo que estamos tratando de hacer, buscando un financiamiento para impulsar un motor fundamental en conectividad con 120 millones de pesos, en comedores con 800 millones de pesos mensuales y obras públicas”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)