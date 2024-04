Ministro del Interior advierte a Camioneros sobre posibles consecuencias ante amenaza de paro

El ministro del Interior, Guillermo Francos, lanzó críticas al Sindicato de Camioneros por su amenaza de paro si no se incorpora el aumento salarial acordado con las cámaras, que el Gobierno se niega a homologar. Francos destacó que “la gente está harta de que algunos gremios tengan este tipo de mecanismo de acción” y advirtió sobre posibles consecuencias si se llevan a cabo acciones ilegales.

El funcionario señaló que el Gobierno garantizará el cumplimiento de la Constitución y las leyes, y destacó el papel del Ministerio de Seguridad para mantener el orden. “Si toman medidas que interrumpen el transporte, habrá consecuencias. Si se hacen cosas ilegales, se va a actuar con todo el peso de la ley”, afirmó.

Por su parte, el líder del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, ratificó la decisión de realizar un paro si los salarios no se ajustan conforme al acuerdo del pasado febrero, que prevé un incremento del 45% dividido en dos tramos. Moyano criticó al Gobierno por no homologar el aumento y advirtió que “las empresas van a tener que dar el aumento, porque si no no se va a mover nada en el país”.

Aunque el Gobierno bonaerense ya convalidó el aumento salarial para los recolectores de basura, Moyano destacó que esto solo abarca una de las 18 ramas que representa el sindicato, subrayando su descontento con la falta de reconocimiento por parte del Gobierno nacional. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA