Justicia ordena inhibición de bienes de Alberto Fernández en causa de seguros

La Justicia dictaminó la inhibición de los bienes del ex presidente Alberto Fernández en la denominada causa de los seguros, que involucra a una empresa estatal del rubro. El juez federal Julián Ercolini también decidió levantar el secreto fiscal del ex mandatario y aplicar medidas similares a otros ex funcionarios y varios empresarios vinculados al escándalo, como integrantes de una presunta red de corrupción.

La investigación se centra en las presuntas irregularidades surgidas en torno al Decreto 823/2021, mediante el cual el ex mandatario impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros exclusivamente con la empresa “Nación Seguros SA”, por los cuales se pagaron alrededor de 3.400 millones de pesos en comisiones.

El juez ordenó la inhibición general de bienes de varios implicados, incluyendo al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y a otras personas y empresas relacionadas con el caso. Además, solicitó a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas anuales de los implicados desde 2009 hasta la fecha.

La denuncia surgió a partir de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros del ANSES y otros organismos durante la gestión de Alberto Fernández. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA