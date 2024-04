La diplomacia del mono y la delicadeza de un elefante 

(Por: Rubén Lasagno) – Javier Milei hizo de la motosierra y la licuadora, dos herramientas que dinamitan vidas, patrimonios y oscurecen el futuro de muchos argentinos. Con el argumento del “Yo te avisé” y la justificación de que el 56% lo votó sabiendo de antemano que iba a achicar el Estado, llevarnos al fondo del pozo, para luego resurgir tal el famoso gráfico de la “V” que explicó en televisión y lograr la paz kantiana a la que (supuestamente) nos conduce el sufrimiento social por el que atravesamos los argentinos, el presidente ha perdido ciertos límites de cordura sobre política práctica y de coherencia diplomática.

Desde la toma de decisiones caprichosas, pretendiendo que el Congreso y los Gobernadores digan que sí antes de leer lo que mandó en 600 artículos de una ley con mucha tela para cortar, pasando por el plan de recorte a mansalva en la administración pública sin ningún plan minucioso y selectivo, solo con el objetivo de achicar el Estado a costa de mucha gente ingresada ex profeso por el kirchnerismo para lograr este efecto rebote, pero mucha gente que no es ñoqui y trabaja, detrás de la cual hay una familia, hasta la pelea personal por razones ideológicas con presidentes de países latinoamericanos o con los propios gobernadores a quienes les exige que voten sus leyes y todos los días le recorta los fondos coparticipables o se trenza en peleas en vez de tender puentes, todo es muy discutible y poco ortodoxo.

Metafóricamente y si quisiéramos encontrarle un parecido, Milei aplica la diplomacia que tienen las colonias de monos en la selva, avanza, controla y se impone por número y fuerza y la delicadeza para llevarlo adelante, es la misma que la del elefante puesto a circular entre las góndolas de un bazar chino.

En este controversial marco de conducta política y social, el país sigue en la búsqueda de una salida al aire libre, ahogado por los desbordes populistas de los anteriores y la urticaria antiestatista de los actuales. En el medio (para ellos) no hay nada, “solo y nada más que gente”, pero eso no pareció verlo el kirchnerismo y tampoco lo ven los liebrtarios.

En el plano macroeconómcio todo pareciera que va bien pero estamos mal. En la micro no se resuelven los problemas domésticos, el bolsillo de los jubilados es el de un mendigo, el del trabajador una incertidumbre de no saber si llega al día 10 y la clase media, que soporta la motosierra, aguanta sobre sus espaldas la incertidumbre de una caída brutal, no solo en calidad de vida y salarios, sino en su nivel de vida que mes a mes se deteriora más.

Era necesario un cambio?, todos los sabemos ¿Debía hacerse de esta manera?, no tenemos idea; lo único que podemos advertir es que hasta ahora Milei tiene y conserva un alto apoyo social a pesar de la increíble e histórica crisis en la que nos hundió el kirchnerismo y profundizaron en pocos meses los libertarios; pero si no se advierte un verdadero cambio social y económico en los próximos meses, habrá un segmento importante de esa sociedad que pateará el tablero en la seguridad de que, una vez más, el partido se juega en cancha de visitante y nunca en la propia, por cuanto jamás, en la historia, cada vez que se hizo un ajuste lo pagaron los que más tienen, sino que, inexorablemente, ha dinamitado el futuro de las franjas medias y bajas de la Argentina.

Y esto no lo dice un periodista, lo remarca la bibliografía económica básica que duerme en la estantería de cualquier biblioteca en el mundo, excepto en la Argentina donde, como dijo Menem, si en campaña el político dice lo que van a hacer, nadie lo votaría. (Agencia OPI Santa Cruz)