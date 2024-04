Ex pareja de denunciante de Alperovich revela confesión: “José me había violado”

David Mizrahi, ex concejal y ex pareja de la denunciante, testimonia en el juicio por abuso sexual contra el ex gobernador José Alperovich.

En el juicio por abuso sexual contra el ex gobernador José Alperovich, David Mizrahi, ex concejal y ex pareja de la denunciante, declaró revelando una impactante confesión de la víctima: “José me había violado”.

Mizrahi relató que se enteró de la situación cuando alguien del entorno político de Alperovich recibió un mensaje del padre de la víctima, sorprendido por lo que su hija le había contado. Tras esto, Mizrahi volvió a contactarse con la denunciante, quien le confesó lo sucedido.

El joven describió el momento como impactante, recordando que ella estaba muy afectada por lo ocurrido. Durante su testimonio, Mizrahi también fue consultado sobre su relación con Alperovich y los tratos que este daba a su entorno.

La defensa de Alperovich sugiere que la denuncia es un armado político y señala a Mizrahi como la persona que le causó problemas a la denunciante por la relación que habían mantenido. Sin embargo, Mizrahi sostiene que la víctima ya había contado a su entorno familiar sobre los abusos que sufría desde principios de 2018.

El testimonio de Mizrahi arroja luz sobre la situación y destaca la gravedad de las acusaciones contra Alperovich. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA