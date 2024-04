Jorge Lanata llevará a Javier Milei a la Justicia por acusaciones infundadas

El reconocido periodista Jorge Lanata anunció que presentará dos demandas contra el presidente Javier Milei, una penal y otra civil, luego de que este lo acusara de “recibir sobres y mentir” al brindar información del Gobierno nacional.

En declaraciones a Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, Lanata expresó su indignación: “Yo no puedo aceptar que me diga cualquier cosa. Porque, si lo acepto, lo convalido. Me voy a presentar y lo voy a discutir”. Además, señaló que Milei “acusó a tipos en muchos casos inacusables” y criticó su comportamiento como “un ejemplo de intolerancia” y “un camino autoritario”.

El origen de la controversia se remonta a un intercambio en la red social X, donde Milei respondió a un comentario de Lanata sobre una reunión con el embajador de Israel. Lanata se sintió agraviado por las acusaciones infundadas y respondió: “No puede ser que diga lo que se le cante de cualquiera. A ver si así se acostumbra a no insultar con libertad”.

Ante esta situación, Lanata llamó a sus colegas a solidarizarse: “Tenemos que defendernos entre nosotros, no puede ser que porque hay cierta parte a favor de Milei no los estemos defendiendo”. Milei, por su parte, reiteró sus acusaciones con cierta ironía en la misma red social.

El periodista reafirmó su decisión de llevar el caso a la justicia, argumentando que “hace 40 años que laburo” y que no recibe sobres, desafiando a Milei a sostener sus afirmaciones ante un tribunal.

El conflicto entre Lanata y Milei refleja tensiones en el ámbito político y mediático argentino, donde las acusaciones infundadas y la polarización son moneda corriente. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA