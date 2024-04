Amenazas: los que nunca van a sufrir, porque saben el rol que deben cumplir

(Por: Rubén Lasagno) – Hay una razón fundamental por la que elegí ser periodista hace mucho tiempo y para lo cual transité las aulas de una universidad; forjar mi profesión en una sola premisa: ser contrapoder.

En mi concepción filosófica y práctica del periodismo, periodista es aquel que camina contra la corriente de la opinión política, que busca y desnuda las miserias de quienes nos gobiernan, molesta e incomoda a los que, usufructuando el poder político, enlodan conciencias, se corrompen, se trasforman en ocultistas de esas miserias y le chupan la sangre a la sociedad, aparentando ser probos pero siendo impúdicamente deshonestos.

El periodista no debe tener color político que respetar y mucho menos a quien alabar o con el cual ser condescendiente. Eso no es periodismo, es propaganda política partidaria o a lo sumo, neutralidad cómoda e intrascendente sustentada por la pauta o la necesidad de pasar desapercibido para no desaprovechar alguna buena oportunidad que pueda sobrevenir en el futuro.

Hacer periodismo contracorriente, tiene sus riesgos y disminuye los ingresos, pero enaltece la profesión y tranquiliza la conciencia de una manera que no se puede describir con palabras.

Planteo esto para explicar por qué Hugo Moyano, conductor del programa “Contracara” y propietario de Radio News, fue amenazado anónimamente mediante un sobre, dos balas de 9 mm y un infantil mensaje expresado con recortes de diarios a la vieja usanza de la ‘Ndrangheta” pero del subdesarrollo.

El periodista local Hugo Moyano fue amenazado de muerte. Dos balas y un mensaje mafioso llegó a la emisora Fm News 104.3

Moyano con su estilo, embiste sin red contra quienes desde la función pública tropiezan la moral, las lealtades y se llevan por delante varias cajas o en el caso de la justicia y los diputados, falsean mecanismos para nombrar jueces o emiten fallos claramente tendenciosos y complacientes con el poder. Esa actividad desde un medio de comunicación, incomoda, jode y no pocas veces produce reacciones nocivas y como en este caso, peligrosas.

Y hay otro sector del periodismo que nunca va a sufrir estos sobresaltos, porque saben para qué están. Sus diarios, sus páginas y sus radios se pueblan de buenas noticias, replican todos los comunicados del gobierno y de los municipios amigos, pero nunca se leerá una investigación contra el poder, nunca una denuncia documentada con nombre y apellidos y muchos menos un análisis profundo y apasionado de por qué Santa Cruz está como está, luego de 32 años de kirchnerismo y casi un semestre del actual gobierno.

Entonces, hacer periodismo contrapoder, siempre implica riesgos y esto que le ocurrió a FM News, es parte de ese juego de acción/reacción que proponen aquellos que no admiten el disenso, la libertad de pensamiento, la libre opinión y menos aún, la libertad de prensa.

Hay una zona de confort dentro del periodismo que algunos no compartimos o al menos no creemos que sea para nosotros. Hay otros, que nunca van a ensuciar los zapatitos blancos y optan por el silencio o la falacia de hablar para no decir nada. Pero nada es gratis, ni en uno ni en otro lado.

Moyano lo paga con una amenaza clara, evidente, contundente y peligrosamente intimidatoria. Los otros lo cobran en pauta oficial o en otras especies.

Mi consejo a Hugo Moyano fue poner esas balas que le mandaron en el cargador de una pistola y anunciarle al remitente que se las va a devolver en algún momento. El conductor hizo las denuncias en la Fiscalía Federal y contraatacó desde el micrófono. Obvio, Moyano no entiende que para vivir bien, cómodo y en paz, debe hablar de deportes, dar el clima, hacer el horóscopo y antes de que una nota salga al aire, debe revisar qué van a decir, cómo lo van a plantear y a quien se referirán.

Esa es la única técnica profesional que evitan estos malos tragos donde un par de cobardes, amenazan anónimamente a quien tiene como arma de defensa, la palabra. Es común que en los Estados facciosos, lo primero que tratan de suprimir es al periodismo y anular la libertad de expresión.

Si bien hasta ahora nunca había ocurrido, las dos balas que le enviaron a Hugo Moyano, marca un cambio sustancial en los procedimientos de respuestas que tienen los sectores políticos provinciales que se sienten agraviados o molestos.

En épocas de Néstor y Cristina, la actividad deplorable desplegada por los medios de Rudy Ulloa, Lázaro Báez y la militancia rentada, utilizaba sus malas artes para atacar y destruir el trabajo de los pocos que enfrentamos a esa verdadera asociación ilícita que representó el kirchnerismo a nivel provincial y nacional; sin embargo, este tipo de amenaza mafiosa sufrida por News, no se realizaban de la manera tan explícita, impune y obscena, como la expresada en esta oportunidad contra un periodista.

Habrá que revisar entre quienes estamos y con quiénes convivimos en Santa Cruz, para entender por qué pasan estas cosas. Minimizar o subestimar hechos tan graves, es más peligroso que las balas mismas, por cuanto, internalizar en el subconsciente colectivo la “normalidad” de estas cuestiones y que ellas ocurren como respuesta a la visibilización de los hechos y personajes más deleznables de la política o la corrupción de las instituciones públicas, es como la metáfora del sapo en una olla con agua fría, puesto sobre el fuego, no salta ni escapa de recipiente porque se va acostumbrado al calentamiento lento del agua, hasta que muere hervido.

No claudicar, denunciar y duplicar la apuesta desde el periodismo, es el único camino para aplastar a las mafias, que como en este caso, lograron que Hugo Moyano fuera parte de los principales programas en medios nacionales, provinciales, como efecto inverso al buscado (el silencio y la mordaza) y su caso, expuesto y defendido por los principales entes de periodismo del país como Fopea y Adepa. (Agencia OPI Santa Cruz)