El paro político busca asegurar el “éxito” de la protesta, mediante el corte del transporte; aún así el acatamiento real es dispar

(Por: Rubén Lasagno) – Sin dudas, el paro decretado por la CGT a nivel nacional es eminentemente político y está en sintonía con el objetivo del peronismo/kirchnerismo de socavar las bases del gobierno de Javier Milei, enfrentarlo a la sociedad que lo votó con el 57% y plantarlo ante la vista de la opinión pública como un mal que necesita ser erradicado del poder, es decir, destituirlo.

El enjambre kirchnerista atosiga las redes, los medios propios que hoy ya no facturan como en los últimos 4 años y atacan sin disimulo al presidente y sus políticas de ajuste, pretendiendo que fracase en su intento por enderezar la economía y sacar a la Argentina de la crisis. Si acaso lo logra, ellos habrán perdido. Es obvio que “a río revuelto, ganancia de pescadores”, como reza el dicho y este axioma es respetado y convalidado por el sector político que fue expulsado del poder en diciembre último, mediante el voto y no asumen que el país pueda existir y desarrollarse, sin ellos.

No obstante, el paro no es total. Hay una simulación de acatamiento reflejada en el porcentaje de gente que debido al paro del transporte, no puede llegar a sus lugares de trabajo, especialmente en las grandes ciudades. Obviamente no significa que sea un “día normal”, pero está claro que cuando la protesta es grande y genuina, la sociedad responde de otra manera. Y aquí la gran afectación que tiene la ausencia de taxis, trenes, colectivos, subtes y aviones, genera el 90% del “éxito” de este segundo paro general aplicado en 5 meses de gobierno, como aquellos 13 que le aplicaron a Ricardo Alfonsín en la década de los `80.

En Buenos Aires, Rosario, Córdoba y otras capitales de alta densidad poblacional, el comercio permanece abierto en su gran mayoría e insistimos con que la llave del “éxito” de un paro de estas características va de la mano con los sindicatos de transportes (UTA, Camioneros, Pilotos, Taxistas, Remiseros, Subte, etc) que cortan la logística y el movimiento de personas hacia sus lugares de trabajo. Es decir, que al menos un 50% o más de la gente que “hace paro”, en realidad no es por voluntad propia, sino obligados por la decisión de los sindicatos de transporte público cuyas cúpulas están constituidas por operadores políticos que llevan más de 30 años encabezando esas organizaciones y han colaborado con los golpes de Estado, destituciones, debilitamientos institucionales de gobiernos no peronistas y son los co fundadores del “club del helicóptero” que le encendieron a Alfonsín, a De la Rúa, lo intentaron con Macri y lo pusieron en marcha ahora con Javier Milei.

Gurúes del fracaso

Se trata de un conjunto de corruptos multimillonarios que han vivido y se han enriquecido a costa de los afiliados, se han perpetuado el poder mafioso y corporativo y pretenden manejar la voluntad del pueblo a su antojo. Como no pueden convencer a todos de plegarse a un paro político y extorsivo, cortan todas las vías de comunicación, para simular que es genuino lo que resulta ser lisa y llanamente una decisión sectorial, movida por intereses económicos y financieros de una clara facción política atormentada porque ha sido el propio pueblo, quien eligió otro camino para tratar de salir del caos en el que ellos mismos, la han metido en más de 30 años de ineficiencia, corrupción y negocios sucios. El fracaso del paro propuesto no es en apoyo a Milei, es en repudio a estos sindicalistas.

“Los gordos”, como se identifican a los líderes de la CGT, son millonarios personajes ordinarios, incultos y procaces que viven en countrys, son dueños de campos, mansiones, propiedades en el exterior, sus hijos dilapidan dineros como si descendieran de un Jeque de Abu Davi y han hecho por más de 20 o 30 años, de cada sindicato una empresa particular y privada, que roba el dinero de los afiliados a quienes mantienen en la pobreza y negocian con los gobiernos los cientos de millones de pesos que aportan presidentes y gobernadores, para mantenerlos calmados.

Lamentablemente, todos y cada uno de los gobiernos nacionales ha capitulado ante la extorsión pública de estos ladrones de guantes blancos, que no representan a nadie más que a sus propios intereses personales y familiares. No los vamos a nombrar por razones de espacio, pero no hay duda que todos siguen el mismo manual de procedimiento y todos también, sin excepción, terminan rodeados de riquezas, lujos y excentricidades, mientras los afiliados a sus gremios no llegan a fin de mes.

Esta verdadera casta de privilegiados y mafiosos, decidió hoy que en la Argentina, nadie trabaja, pero la realidad les demuestra que la voluntad del pueblo se consigue mediante actos lícitos y el convencimiento genuino; a la fuerza y cortándole al ciudadano el derecho a circular y elegir libremente, no solo produce rechazo y conduce al fracaso de cualquier medida de este tipo, sino que desnaturaliza cualquier reclamo por justo que sea.

Protestar por las medidas que aplica el gobierno libertario, que se contrapone al populismo ladriprogresista que vivimos en los últimos 4 años con un gobierno de inútiles y corruptos, no es genuino si el apoyo popular no tiene masividad.

Los que hoy balconean la crisis que ellos produjeron salen a hablar como si nunca hubieran vivido en la Argentina que destruyeron junto a los mismos que hoy plantan un paro general para pedirle a la gente, la licencia social necesaria para actuar en contra de las instituciones constituida y la democracia que dicen defender, pero claro, siempre que sean ellos y no otros, lo que estén en el poder. (Agencia OPI Santa Cruz)