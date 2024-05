Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril podría ubicarse en un dígito

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) tiene previsto publicar este martes 14 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de abril, y tanto desde el Gobierno como desde consultoras privadas se espera que continúe la tendencia descendente y se sitúe en un dígito, tras cinco meses consecutivos en dos cifras.

Las estimaciones privadas y las expectativas gubernamentales sugieren que el índice inflacionario ha estado mostrando una marcada disminución en las últimas semanas, lo que probablemente se reflejará en el indicador del cuarto mes del año. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, elaborado en base a estimaciones privadas, se calcula que la inflación de abril alcanzó el 9%, proyectando un aumento de precios del 161,3% para el año, lo que representa una reducción de 28 puntos porcentuales respecto al pronóstico del mes anterior.

Los datos preliminares de inflación en la Ciudad de Buenos Aires, publicados a mediados de la última semana, mostraron un aumento del 9,8% en abril, acumulando un alza del 292,5% en los últimos 12 meses y del 72,6% en el primer cuatrimestre del año. Las mediciones privadas estiman una inflación mensual que oscila entre el 7,7% y el 9,5%.

Consultoras como C&T y Eco Go han revelado que el aumento de precios en abril rondó entre el 8,7% y el 9%, con una inflación núcleo (que excluye precios regulados y estacionales) del 6,9%, la más baja desde julio del año pasado. Sin embargo, Eco Go señala que si no se tiene en cuenta el impacto del aumento de las prepagas, la inflación podría ubicarse alrededor del 7%. Además, destacan que el porcentaje de precios en alza ha disminuido considerablemente en comparación con meses anteriores.

Por su parte, la consultora Invecq reportó una inflación mensual del 9,5% para abril, mientras que el IPC ESEADE registró un aumento del 7,7%, reflejando una menor variación respecto a marzo. Según el Relevamiento de Precios de LCG, existe una probabilidad significativa de que la inflación de abril se sitúe en un dígito, alrededor del 9%, especialmente considerando el contexto recesivo.

En este contexto, la inflación de alimentos en abril ha mostrado una clara desaceleración, incluso con deflación en algunos productos, según el análisis de LCG. La Fundación Libertad y Progreso también informó de una desaceleración en el aumento de precios, con un incremento del 8,4% en abril, disminuyendo 2,6 puntos porcentuales respecto a marzo. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA