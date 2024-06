Dieciséis trabajadores aislados en Represas, sin comida hace 4 días y la UTE sin plan de contingencia ni evacuación aérea para estos casos

Son 16 personas las que se encuentran en las represas Cóndor Cliff, a 160 Kms de El Calafate, aisladas, sin comida hace cuatro días y una de esas personas con problema de salud que requiere atención médica.

Las fuentes consultadas por OPI en el obrador de La Barrancosa, señalan que nunca se registró (en los años que lleva la obra) una nevada de esta magnitud. Indican que el manto blanco uniforma totalmente el paisaje, con acumulación de nieve que en partes sobrepasa el metro y no permite ver ni las rutas, ni las alcantarilla, los guarda ganados y en muchos casos, especialmente en los bajos, tampoco se ven los alambrados.

Sin embargo, el problema más preocupante está en Cóndor Cliff, donde hay 16 personas entre policía, personal de UECARA, algunos jefes y personal de seguridad que no tienen racionamiento hace más de 3 días y a quienes intentaron rescatar pero las máquinas se rompieron y no hay ningún tipo de operaciones en el lugar, dado que las rutas están intransitables.

Las rutas 9 y 2 están totalmente cortadas. Esta tarde personal petrolero y de Vialidad intentaba llegar al lugar, pero el volumen de la nieve les había impedido cualquier intento de evacuación terrestre.

Las fuentes advierten que hay fuertes críticas y probablemente se harán presentaciones judiciales en contra de la UTE Represas Patagonia por la falta de previsibilidad ante un invierno que se venía advirtiendo duro y con grandes nevadas y aún así, la empresa no tomó las medidas correspondientes, carece de un plan de contingencia y lo que es peor: no posee un sistema de evacuación aérea, claramente necesario en esta oportunidad donde la comunicación terrestre no es posible.

La contingencia es aún más grave, por cuanto tanto La Barrancosa como Cóndor Cliff poseen dotación mínima de personal, dado que las obras se encuentran inactivas desde el año pasado. Por este motivo, las pocas personas aisladas en la represa más cercana a El Calafate no han tenido los elementos necesarios para sobrevivir en un caso de aislamiento total y ello incluye combustible, alimentos, agua y calefacción.

Sin duda, la responsabilidad total sobre el destino de estas personas es de la UTE, que ha incumplido muchas obligaciones, pero en este caso, podría incurrir en abandono de personas ante la falta de previsión y de un plan de evacuación por la única alternativa posible hoy: la vía aérea a través de helicópteros. (Agencia OPI Santa Cruz)