Con 335 millones de dólares de dudosa inversión y ningún control, YPF y Claudio Vidal cierran filas. ¿Será a cambio de favores de Carambia y Gadano en el Senado el jueves?

(Por: Rubén Lasagno) – Con bombos, platillos y fuegos artificiales, el gobierno provincial salió a publicitar un acuerdo por cesión de las áreas de YPF que el gobernador Claudio Vidal no dudó en calificar como un acto de “Recuperación de soberanía”, empalmando de manera bizarra la fecha del 2 de abril con este sospechoso “acuerdo” que vamos a analizar y el Vice Gobernador Fabián Leguizamón no se quedó atrás calificando el acuerdo como “El día más importante en el primer año de gestión”.

Una explicación reducida de este acuerdo firmado establece que YPF le cederá en un plazo de 30 días las áreas a FOMICRUZ, ella son: Cerro Piedra – Cerro Guadal Norte; Barranca Yankowsky; Los Monos; El Guadal – Lomas del Cuy; Cañadón Vasco; Cañadón Yatel; Pico Truncado – El Cordón; Los Perales – Las Mesetas; y Cañadón León – Meseta Espinosa; y Cañadón de la Escondida – Las Heras. La pregunta es ¿Si los amigos como Cristóbal López, Esquenazi y otros amigos, serán los principales beneficiados?.

FOMICRUZ decidirá a qué empresas beneficiará y las mismas deben absorber contratos y personal que deja la Estatal; YPF le pagará al gobierno de Claudio Vidal la suma de 335 millones de dólares.

Dentro de los 335 millones de dólares que pagará YPF a la provincia, 135 de ellos van por compensación del plan incumplido, 10 millones de dólares en materiales de los almacenes de YPF que traspasará a FOMICRUZ y 200 millones de dólares que el mismo gobierno explica van a ir a “programas de infraestructura provincial”, un item tan vago e inespecífico que da lugar a disímiles interpretaciones (y usos de esos fondos) y como si esto no fuera poco, aclara el gobierno que estos dólares irán a parar al sumidero de fondos donde se teje la mayor corrupción de Santa Cruz (teniendo en cuenta que hay muchos nichos similares) llamado “Fondo UNIRSE”, el pozo negro donde entran miles de millones de pesos provenientes de las mineras y que el gobierno no rinde y nadie controla.

Con 335 millones de dólares de dudosa inversión y ningún control, YPF y Claudio Vidal cierran filas. ¿Será a cambio de favores de Carambia y Gadano en el Senado el jueves?

Un detalle que puede parecer menor pero no lo es, porque demuestra la liviandad con la cual el gobierno comunica: los números no dan. Si en total son 335 millones de dólares y recibe 135 millones por un lado, 10 millones por el otro y 200 millones que van a ir a pozo “Unirse”, todo suma 345 millones, no 335. Bueno, pero ¿Quién se va a fijar en 10 millones más o menos?.

El “metaverso” de Vidal

En la nueva realidad virtual el término “metaverso” corresponde al entorno donde los humanos interactúan e intercambian experiencias virtuales mediante uso de avatares, a través de un soporte lógico en un ciberespacio, el cual actúa como una metáfora del mundo real, pero sin tener necesariamente sus limitaciones”. Hasta acá la definición “oficial” y googleana de este neologismo 2.0.

Pero nosotros le vamos a buscar una adecuación más lógica y mundana y la aplicaremos bajo el concepto de una serie de argumentos superficialmente “correctos”, pero internamente falsos, incompletos y falaces, que llevado al léxico vulgo de la cotidianidad podemos traducirlo como “sanata”, “verso”, “embuste”, “sarasa” o “chamuyo”. Y ese es el “metaverso” del gobierno provincial, que nos trata de vender a la sociedad como parte de un relato encubridor, de propósitos menos loables que aquellos disparados por los medios abonados a la pauta, que copian y pegan, sin ningún tipo de análisis, los comunicados del departamento de Prensa del gobierno provincial.

La cueva de las manos y el salón “de los pesos perdidos”

Coincidentemente con estos anuncios rimbombantes del gobierno provincial, el sitio capitalino La Política Online, publicó una información con la autoría del periodista Pablo Dipierri, donde desde el título ya descubre una trama oculta que podría estar disimulando Claudio Vidal y todo el conjunto de funcionarios provinciales, detrás de estas notas tan “esperanzadoras” sobre el arreglo con la petrolera estatal.

El título dice “Pacto Negro: El gobierno obligó a YPF a gastar 335 millones en Santa Cruz para que voten a favor de Lijo y García Mansilla” y en la nota expresa concretamente que en Buenos Aires, Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz y Horacio Marín, Presidente de YPF, firmaron un acuerdo por 335 millones de dólares para que los senadores por Santa Cruz José Carambia y Natalia Gadano, no acompañen el quorum para rechazar los pliegos de Ariel Lijo y García Mansilla a la CSJ.

LPO dice textualmente “Con el anuncio de esta suma de dinero, la Rosada cree que tiene el apoyo garantizado para salvar a los ministros del máximo tribunal que Javier Milei nombró por decreto. “Vamos a votar a Lijo”, señaló una fuente patagónica” y el artículo agrega “El riesgo que implica esta jugada es que vuelve a ofrecer un elemento de peso para confirmar que YPF es una compañía paraestatal que el gobierno libertario controla directamente y utiliza para sus fines políticos por encima de cualquier lógica de mercado, como reveló el delirante gasto de 100 mil millones en publicidad durante el 2024”.

Ahora estaremos atentos a ver cómo votan o aseguran o no permiten el quorum el dúo dinámico Carambia-Gadano en el Congreso. Estos senadores son dos especialistas en transas y panquecazos, que ya han acompañado otros arreglos espurios de Vidal con Milei, entre otras cosas, con el tratamiento de YCRT, cuando hicieron caer la sesión preparatoria el 24 de febrero último.

Si se convalida la información suministrada por LPO y todo remite a un arreglo político, el “metaverso” de Claudio Vidal se verá comprometido y lógicamente, más allá de descubrirse que el gobernador hace las delicias del presidente Milei, de quien simula estar en la vereda de enfrente, deberá dar explicación y rendir esos fondos que caerán en sus manos justo en plena campaña y cuando prepara el terreno para reincidir en el año 2027. (Agencia OPI Santa Cruz)