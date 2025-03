CGC e YPF y el gobierno provincial, son apuntados como los mayores responsables del pasivo ambiental en Santa Cruz

- Publicidad -

(Informe VI) – Dos fuentes altamente vinculadas al sector petrolero y ampliamente conocedores de la realidad empresarial y social de zona norte, le señalaron a esta Agencia que además de lo que deja YPF con su salida sin responsabilidad social (deja pasivo ambiental y desocupación) la empresa CGC, socia de YPF y del gobierno provincial, posee las instalaciones petroleras en peores condiciones en zona norte, pero si juzgamos los últimos sucesos ocurridos en el puerto de Punta Loyola, entendemos que también en zona sur actúa con la misma displicencia e impunidad y no se caracteriza por su preocupación con el medio ambiente.

“CGC no funciona en secundaria. No tienen experiencia en inyección de agua ni polímeros. Anda bien en recuperar gasolina. Pero solo son 24 pozos los que aportan gasolina” le confesó a esta Agencia un Ingeniero ex integrante de la Gerencia de la operadora de Eurnekián.

“Está empresa no cumple el plan de acción comprometido en 2024 por 221 millones de dólares. Y a pesar de ello, pretende hacerse cargo de los activos de YPF, que lo mínimo son 500 millones. Yo me pregunto ¿De dónde van a sacar 750 millones de dólares o más si quieren levantar la producción?, dado que es ese el capital que se necesita” remarcó la fuente insistiendo que CGC “no se va a hacer cargo del pasivo ambiental que deja YPF” tal como ocurrió cuando se hizo la venta simulada de SINOPEC a CGC y Eurnekián sacó un crédito para comprar, en escasos 200 millones de dólares, las áreas a los chinos, obviamente sin pasivo ambiental.

Socios en los negocios y la impunidad

Todas las fuentes altamente calificadas que consultamos para realizar estos cinco informes que llevamos publicados respecto de la situación ambiental-petrolera en zona norte que tienen como mayor responsable a YPF, coinciden en que los casing (tuberías de revestimiento que se utilizan en la industria petrolera para proteger los pozos de perforación) de las perforaciones que corresponden a CGC, están deteriorados o rotos. Los parker liberan agua hacia arriba, cosa que no debe suceder. El parker es una herramienta que se baja con unas morsas y unos orring se ajustan al casing agarrando fuertemente el tubing, impidiendo que la presión escape por el tubo. Todos esos caños están en deficiente estado, nunca fueron mantenidos y la mayoría están podridos, pinchados o corroídos.

CGC e YPF y el gobierno provincial, son apuntados como uno de los mayores responsables del pasivo ambiental en Santa Cruz

De esta situación nadie habla. Obviamente la empresa petrolera no lo reconoce, YPF no abre la boca porque es socia de CGC y entre ambas, junto al gobierno provincial, se cierra el círculo de impunidad y silencio en relación al gravísimo panorama que implica el pasivo ambiental subterráneo y de superficie, en zona norte, tal como lo hemos descrito.

De acuerdo a los datos técnicos aportados, los inyectores son los más peligrosos porque el agua de inyección es la que viene con el petróleo y está combinada con un cóctel de químicos que le agregan. Todo ese cóctel, en la zona norte, va a los acuíferos buenos del Patagoniano (formación geológica que se extiende en la mayor parte de la Patagonia) y todo se agrava más aún si tenemos en cuenta que allí está la reserva hidrogeológica Meseta Espinosa, un área protegida cuyos acuíferos están seriamente amenazados por la contaminación petrolera y minera (proceso de lixiviación con cianuro).



En el marco de esta problemática, el gobierno y las empresas aluden a la “responsabilidad empresarial, a la protección del medio ambiente y a Ley 3117” pero nadie lo cumple, a pesar que la misma reglamentación, la cual habla del seguro de caución del pasivo ambiental y el Art 20 establece la creación de la comisión de seguimiento de las concesiones, es absolutamente clara respecto de la actuación de cada parte. Todos, sin excepción (gobierno, diputados, empresas y sindicato) han incumplido la ley produciendo el desconocimiento adrede de todas las obligaciones, desde la reposición de reservas, hasta temas específicos como la concesión que le dieron a YPF por 25 años y el incumplimiento de los compromisos de inversión en lo cual todas las operadoras sistemáticamente han incurrido y especialmente quienes siguen operando (YPF-CGC) y todo está claramente establecido en el marco regulatorio de las concesiones petroleras en la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)