Chubut destinará camionetas de YPF a la policía provincial

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(OPI Chubut) – El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz informó que las camionetas cedidas por la empresa petrolera YPF, tras su salida de los yacimientos convencionales, será utilizada por la policía provincial en las operaciones rurales.

Así lo señaló el funcionario quien destacó que se trabaja en “una estrategia conjunta con productores rurales y autoridades de Santa Cruz para combatir el abigeato y reforzar la presencia policial en los campos”.

Iturrioz mantuvo una reunión con la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia y productores de Santa Cruz y añadió que “la actividad ganadera y la hidrocarburífera comparten el ámbito de explotación, que es el campo, y las muchas vías vinculadas a los pozos petroleros complican la seguridad en esos lugares”.

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“La baja en la explotación petrolera y el retiro de algunas áreas de seguridad hacen que la seguridad se esté cambiando por tecnología, en vez del típico vigilador en camioneta. Según los productores, eso puede generar más perjuicios y más robos”, añadió el funcionario quien remarcó que las camionetas de YPF podrán ser reutilizados por las fuerzas policiales para reforzar el patrullaje rural y las tareas preventivas contra el robo de ganado.

Iturrioz dijo que la propuesta es para fortalecer a la División de Investigaciones Rurales (DIR), creada durante la gestión del gobernador Ignacio Torres. (Agencia OPI Chubut)