Las Pastillas del Domingo: El miedo a decir que Vidal se rodea de kirchneristas, ¿Alimentario?… para los amigos; Cena del rejunte en Las Heras; Lagomarsino en Turbio y Cuando los peces “rodean” el estanque

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El miedo a mencionar que Vidal se rodea de kirchneristas

El 1° de mayo una noticia “a medias”, ganó los medios pagos de la provincia con el resultado esperable: informaban que un empleado del Ministerio de Trabajo había sacado un vehículo de la repartición en las primeras horas del 1° de mayo y manejando borracho produjo un accidente vial, donde resultó gravemente herido.

Pero claro, los diarios digitales propensos a contar lo que les dicen que cuenten y no lo que realmente ha ocurrido, omitieron, por orden superior pequeños/grandes detalles como, por ejemplo, quién fue el empleado infiel que salió a festejar el día del trabajador alcoholizado desde el Ministerio de Trabajo. Y claro, como la orden paga es dar la noticia “pero sin hacer olas”, la billetera manda y el “periodismo” mete la cabeza bajo la mesa. Bueno, acá le vamos a contar lo que le falta a la información oficial.

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Como hemos dicho hasta el cansancio el gobierno de Claudio Vidal tiene en sus filas un 90% de kirchneristas y al lado del propio Gobernador está quien fue Ministro de Economía de Alicia Kirchner durante sus dos mandatos, Ignacio Perinciolli, con lo cual, cuando el Gobernador discursea contra la corrupción K en Santa Cruz, en realidad es todo un circo discursivo, sin ningún anclaje en la realidad.

Yendo a la nota del accidente, lo que omiten los medios decir es que el borracho al volante era Raúl Alfredo Pincheyra (49), hijo de Ricardo Pincheyra y Mónica Kuney.

Mónica Kuney es la primera secretaría técnica que tuvo Alicia Kirchner cuando fue Ministra de Desarrollo ni bien asumió Néstor la Presidencia; fue secretaria de Cristina Fernández cuando era senadora y Kuney le confesaba a su entorno que casi todas las noches se iba llorando a su casa debido a los maltratos que sufría por parte de la hoy condenada jefa de la banda. Fue diputada nacional que juró en el Congreso el 5 de junio de 2001 con finalización de mandato en el 2005.

Ricardo Pincheyra, su marido y padre del empleado borracho, fue el histórico hombre de confianza K que tuvo a su cargo el manejo del sistema informático provincial incluyendo en los procesos electorales de aquellos años, por decisión de Néstor kirchner. Ahora ambos, viven cómodamente en Córdoba, disfrutando de los beneficios recogidos en la Santa Cruz de las oportunidades (K) donde dejaron a sus dos hijos con un buen empleo en el gobierno de Vidal, uno que estuvo como Jefe en el Registro Civil con Alicia y hoy sigue con Vidal y Raúl Alfredo a quien (ahora) lo echaron por chocar con un auto oficial, totalmente alcoholizado y cuya ex mujer Paola Valeria Binet, es la actual Subsecretaria de Coordinación de Asistencia en el Ministerio de Desarrollo Social nombrada en el cargo el 13 de septiembre del 2024 por el actual gobernador Claudio Vidal.

Otros datos que ocultan los medios por orden del gobierno o por autocensura, es que el móvil en el cual se desplazaba alcoholizado Pincheyra es una Kangoo del Ministerio la cual estaba a su cargo y no era la primera vez que sus compañeros lo veían manejando en estado de ebriedad. Solo tomaron medidas, cuando los hechos fueron irremediables, como tantas otras veces.

No consta que el empleado infiel haya sido “echado” de la administración pública como indica la prensa, las fuentes cercanas al Ministerio dijeron que fue “apartado de sus funciones”, lo cual es absolutamente inverso a la información oficial. En definitiva, todos sabemos que lo importante es sacarlo de la línea de fuego y frezarlo en otro lugar de la administración pública, como es el caso de Fernando Españón, por ejemplo.

¿Alimentario?, para los amigos, para el resto, no

El gobierno provincial, cuando aprobó el Presupuesto 2026 incluyó un artículo por el cual se asignaban fondos para pagarle la mitad del salario a los jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, unos 13 millones de pesos por mes a cada uno de los abogados electos por el SER, que no trabajan (porque los cargos fueron judicializados) pero sostiene Vidal en su afán de ampliar los Vocales de cinco a nueve para tener manos propias en el máximo Tribunal.

El motivo, la argumentación que introdujo el gobernador en el proyecto, es que los cuatro jueces debían cobrar el 50% de sus haberes, debido al “carácter alimentario” del salario, es decir que el gobierno reconoce que el salario de los nuevos jueces, es el ingreso vital e indispensable que permite la subsistencia y el mantenimiento de la vida del trabajador (en este caso a los jueces) y sus familias.

Dicho esto por el propio Gobernador, la opinión pública ahora está sumamente disgustada con el mandatario provincial, porque el “carácter alimentario” del salario, no parece aplicar para el sueldo de los trabajadores estatales de Santa Cruz, ya que el Banco Santa Cruz, quien tiene la potestad de manipular, retener, descontar, recortar, confiscar o pagar cuando se le ocurra el salario de casi 100 mil empleados públicos, está haciendo descuentos terribles sobre las cuentas sobregiradas de los trabajadores, quienes por la situación económica de la provincia y el país, están en una de las peores crisis económicas y sin embargo (a pesar de los anuncios) no hay paliativos ciertos en favor de esas personas, porque (aparentemente) no corre para ellos la urgencia del carácter alimentario del salario, como sí importan para los cuatro amigos del Gobernador Vidal que aún cobrando la mitad de sus haberes para no dejar de comer, ganan unas 12 o 13 veces más que un empleado público.

Cena del rejunte en Las Heras

El lunes 27 abril hubo una cónclave político en Las Heras y aunque no salió el humo blanco, las fuentes afirman que el objetivo de los asistentes, en ese encuentro fue delinear el apoyo a Eduardo Costa de cara al 2027.

Hotel Suyai en Las Heras

La reunión fue presidida por el Vicegobernador Fabián Leguizamón y la concurrencia (entre otros) de Miguel López, Samir Zeidán, Pancho Roldán, Carambia José y Antonio, los anfitriones, que alojaron a “los notables” en el hotel Suyai, propiedad de los hermanos Carambia que se ocuparon de pagar la cena como atención a los integrantes de la movida política que (algunos dicen) estarían produciendo un armado para quitarle votos a Jairo Guzmán, mientras hay una corriente que asegura que ese es un argumento distractivo, porque todos terminarán laburando para La Libertad Avanza donde Costa está metido de cabeza a ver qué puede generar por dentro de ese partido.

Lagomarcino en Río Turbio

Reza un viejo dicho “Cuando el río suena, es que agua trae” y el caso que nos ocupa ya desde hace 15 días, cierra perfectamente con la última información que obtuvimos esta semana.

Te puede interesar: Grave e inexplicable (y no explicado) encuentro entre Pablo Gordillo con Diego Lagomarsino en las oficinas de YCRT en calle Cabildo

Recordemos que dijimos que Diego Lagomarsino estuvo reunido con Maxi Cáceres y Pablo Gordillo en las oficinas de YCRT en calle Cabildo 65 de CABA, pues bien, el día 22 de abril el procesado y a punto de ir a juicio oral por complicidad en la muerte del Fiscal Nisman, estuvo en Río Turbio y junto con Cáceres y Gordillo, recorrió las instalaciones de la Usina 240.

Hasta donde pudimos saber, el espía cibernético cómplice en el único magnicidio de la Argentina actual, sería intermediario de una de las empresas interesadas en hacerse cargo de invertir en la termousina de Río Turbio.

El Hotel Nazo en Río Turbio –

Este personaje oscuro, estuvo alojado en el hotel Nazo de la cuenca y llegó y se fue por tierra a Buenos Aires para no dejar su nombre y apellido en el boarding pass de Aerolíneas Argentinas, donde, obviamente, no podría pasar desapercibido.

El viaje desde Bs As a Turbio y la vuelta, lo hizo a bordo de una camioneta Amarok de YCRT, con todos los gastos pagos a cargo de los argentinos.

¿Algún diputado por ahí que pida informes, exija explicación o se interese del tema? (grillitos…)

Cuando los peces “rodean el estanque”

En la realidad los peces nadan dentro del estanque, el problema es cuando (como en el caso que vamos a referir) los peces de esta especie, “rodean el estanque”. Si sustituimos términos, el estanque sería YCRT- Usina 240 y el pez depredador, el inefable Edgardo Depetri, un kirchnerista con un historial largo como una sábana y el sospechoso de siempre, de haber pertenecido a lo peor del sindicalismo político dentro de esta depreciada empresa que nunca produjo carbón, pero si una serie de peces carnívoros que hasta hoy siguen nadando dentro del estanque y otros, como Depetri, alrededor del mismo, siempre atentos a ver qué pueden sacar del río revuelto en que desde hace muchos años han transformado a YCRT.

Cuando los peces “rodean el estanque”

Contrariamente a lo sucedido con Lagomarsino, a quien Gordillo ocultó convenientemente para que nadie sepa de su llegada a la cuenca, con Depetri hubo fotos en una recorrida por la Usina 240 “14 Mineros” y todo un recibimiento y atención personalizada de este depredador serial que, de acuerdo a las fuentes, ronda en el negocio de la termousina que el propio Interventor Pablo Gordillo se encargó de “inventariar patrimonialmente” poniéndole “un precio de remate” para “ponerla a tiro de los oferentes” y hacer posible que los peces que rodean el estanque se afilen los dientes y puedan morder (una vez más) sobre este patrimonio público (de todos los argentinos) que lo ha robado, saqueado y exprimido al máximo, sin lograr que funcione; pero ahora llegó la hora de negociar con “privados” y esa historia abre otra página de corrupción e intereses cruzados con muchos oportunistas del mercado nacional, provincial y del sector inversor y entre ellos, sujetos muy reconocidos que suelen aparecer cuando alguien tiró carne podrida al estanque donde los fondos públicos parecen no ser de nadie y sin embargo, son de todos. (Agencia OPI Santa Cruz)