León XIV ingresó al Hospital Gemelli de Roma

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La Santa Sede confirmó la postergación del horario de la práctica médica en la capital italiana y ratificó la cancelación total de los compromisos pontificios para facilitar la recuperación clínica.

El papa León XIV ingresó este martes al Hospital Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica programada por un nódulo en un pulmón, según confirmó la sala de prensa del Vaticano. El protocolo médico inicial sufrió modificaciones y la práctica fue fijada para las 16:00 locales, registro equivalente al mediodía en la Argentina.

El pontífice arribó al complejo sanitario, descendió del vehículo oficial de forma autónoma y saludó a las autoridades del centro de salud apostadas en el acceso principal antes de ingresar junto a su comitiva, ante la presencia de un grupo de fieles congregados en el exterior.

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La administración de la Santa Sede canceló la totalidad de las actividades públicas y audiencias del jefe de la Iglesia católica hasta el 20 de octubre, un lapso destinado exclusivamente al proceso postoperatorio y reposo clínico dentro de las instalaciones médicas italianas.

El cardenal Secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, mantuvo contacto directo con el pontífice antes del procedimiento y evaluó el estado anímico de la máxima autoridad vaticana. “A todos nos ha impresionado su serenidad”, sostuvo el purpurado, quien vinculó dicha postura con la alocución brindada durante la oración del Ángelus del domingo pasado.

Parolin reconoció el impacto institucional del diagnóstico dentro de los despachos eclesiásticos. El funcionario diplomático ratificó que “no esperaba algo así” y admitió que “está preocupado”, aunque remarcó que el cuadro respiratorio fue detectado de forma temprana.

“Esperamos, tal y como él ha dicho, que estemos precisamente al comienzo de esta dificultad y que, por lo tanto, el problema se pueda resolver lo antes posible. Tenemos confianza; naturalmente, todos le acompañamos con nuestras oraciones y nuestro cariño”, aseveró Parolin, tras calificar el episodio clínico como parte de “las sorpresas de Dios”. (Agencia OPI Santa Cruz)