El Gobierno nacional recurrió al Tribunal del Mar por las Malvinas

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El planteo busca frenar las autorizaciones unilaterales británicas en la Cuenca Malvinas Norte mientras concluye la integración del panel arbitral activado bajo las reglas del derecho del mar.

El Gobierno argentino formalizó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar un pedido de medidas provisionales destinado a frenar la exploración y explotación de hidrocarburos autorizada por el Reino Unido. La acción apunta a tutelar la soberanía sobre la plataforma continental y contener maniobras unilaterales que alteren el diferendo admitido formalmente por las Naciones Unidas.

La presentación procesal se apoya en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esta cláusula faculta a los Estados parte a demandar medidas cautelares urgentes ante el tribunal marítimo mientras se sustancia la integración del tribunal arbitral definitivo, con el propósito de resguardar derechos soberanos e impedir deterioros irreparables sobre el entorno marino.

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De acuerdo con lo informado por la Oficina del Presidente, la solicitud cautelar complementa el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional promovió el 28 de septiembre conforme al Anexo VII de la citada convención internacional. Las autoridades consignaron que las operaciones petroleras habilitadas por la administración británica buscan consolidar hechos consumados sobre recursos no renovables pertenecientes a la jurisdicción nacional.

La postura oficial ratificó la potestad sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus áreas marítimas adyacentes frente al avance extractivo en la Cuenca Malvinas Norte. En el cierre de su comunicación institucional, el Ejecutivo remarcó: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”. (Agencia OPI Santa Cruz)