El “Plan de Alivio financiero” del gobierno y el Banco Santa Cruz no es ningún alivio, es un Vía Crucis de padecimiento para los empleados públicos provinciales

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(Por: Rubén Lasagno) – El 20 de mayo de 2026, el gobierno provincial emitió una comunicación oficial que decía expresamente: “El Gobierno de Claudio Vidal lanza un plan para aliviar el endeudamiento de los empleados públicos con refinanciación, meses de gracia y tasas preferenciales. Se trata de una acción conjunta con el Banco Santa Cruz. Casi 5.000 familias podrán dejar atrás el peso de una deuda que se volvió insostenible”.

Y según la información que todos los medios replicaron, a partir de este lunes 20 de abril, se podía acceder “a condiciones únicas en el mercado”: Dos meses de gracia para empezar a pagar después; Tasa fija y reducida durante los primeros 12 meses, a menos de la mitad de la tasa de mercado; Hasta 72 cuotas para minimizar el impacto en el bolsillo y remataba la publicidad oficial con la siguiente frase que más que frase parece un squetch de comedia: “Seguimos trabajando con hechos concretos para acompañar a nuestra gente. Un Estado más humano y eficiente. SANTA CRUZ PUEDE”.

Desde que la provincia depositó los sueldos en los cajeros, correspondientes al mes de abril/26 el 1° de mayo , a nuestra Redacción han llegado múltiples quejas por los descuentos brutales que han recibidos los trabajadores, en contra, precisamente, de los anuncios de promover acciones que alivien financieramente al sector bancarizado a través del Banco Santa Cruz.

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En la mayoría de los casos se cataloga al gobierno como “mentiroso” y al banco como “oportunista y muy poco solidario” con quienes tienen allí sus sueldos cautivos y las quejas son por el ahogo financiero que produce la institución sacando de los salario de una vez y en forma total, las deudas, los intereses y en algunos casos vaciando prácticamente la cuenta, sin dejar lo suficiente para que el asalariado pueda vivir “Esto es una bola de nieve que al Banco no le preocupa; peso que entra en tu cuenta te lo absorbe. Es una mentira esto del alivio financiero que han pactado y todos esos anuncios político”, se quejó un lector.

El Gobernador Claudio Vidal – Foto: Prensa Gobierno

Entre otras quejas que nos llegaron las últimas 24 horas, luego de pagarse los sueldos provinciales el día 1° de mayo es que desde el gobierno se anunció un plazo de 60 días en que el empleado público iba a ser llamado para que pudiera refinanciar su deuda y nada de eso ocurrió, inclusive el cierre de las tarjetas de Créditos opera los días 4 y lo descontaron el mismo día 1°; otra queja es que han practicado el 100% de los descuentos de una vez y algunos prácticamente no hay cobrado un peso; también plantean que el banco Santa Cruz descontó de una sola vez el total de las deudas por las cuotas alimentarias o litis y sin avisarle al cliente, bajaron los montos de las tarjetas Visa y nadie ha recibido una explicación razonable.

“El alivio financiero es una joda, tenés que estar al día, no tener que tener mora en la deuda y entonces deja de ser una ayuda, es solo para algunos nomas porque se trata de 5.000 cuentas en toda la provincia y los que tenemos nuestras cuentas ahí somos 80 mil o más”, señaló otro lector que planteó su queja ante nosotros.

Socios en las ganancias

Luego hay una discrepancia total con el gobierno provincial por mantener este “coto de caza de los Eskenazi”, como lo definió uno en su mensaje a nuestra Redacción, sosteniendo que los haberes del sector público están cautivos por el banco y ellos son “rehenes” de los intereses corporativos de la entidad financiera y el gobierno provincial.

En ese punto cuestionaron fuertemente la existencia del Director de Banco Santa Cruz por el 49% de las acciones de la provincia, que ejerce el señor Gustavo Martínez quien, supuestamente, está allí “para fortalecer la representación de la provincia y controlar los fondos provinciales, trabajando junto a otras figuras como Raúl Catapano en el directorio”, dice el anuncio, con el cual nadie está de acuerdo, obviamente.

El ministro de la Producción, Comercio e Industria, Gustavo Martínez

Tal como lo señalan los clientes del Banco Santa Cruz por estas horas, los diputados de la oposición y los oficialistas, deberían derogar la ley que le otorga al BSC el manejo de los fondos de los empleados públicos y los haberes de los trabajadores del sector público provincial, de manera cautiva, arbitraria y obligatoria, generando una masa de ganancias descomunal para los Eskenazi, haciendo rehén a todos los empleados, de los intereses cruzados entre el banco y el gobierno de la provincia.

Algunos piden que la gente se junte y exija a los diputados provinciales que interpelen al representante de la provincia en el directorio del banco o que sea el propio Jefe de Gabinete quien explique cómo van a solucionar todo esto que, evidentemente, solo con anuncios no funciona; la gente está ahogada financieramente y la presión del banco no cesa.

“Nadie sabe y nadie explica que hace el grupo Eskenazi con el manejo del Banco Santa Cruz. Esto es un gran negocio que se lo están repartiendo pocos y entre esos pocos, funcionarios provinciales que dicen estar representando a la provincia en el directorio, pero solo cuidan la quintita y los demenciales salarios que cobran para estar ahí sin hacer nada”, fue otra de las quejas que nos enviaron en el día de ayer, en medio de esta ola de descontento.

La mayoría de quienes quisieron dar su opinión al respecto, coincidieron en que el gobierno, los diputados y “quien corresponda” deberían derogar esa ley que impuso Néstor Kirchner que le da un negocio exclusivo y gigante al Banco Santa Cruz con el manejo de la cuenta “Sueldos” junto al de todos los fondos de la provincia y llamar a licitación a todos los bancos de plaza, tal como sucede en otras provincias del país. (Agencia OPI Santa Cruz)