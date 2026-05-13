Granja Tres Arroyos frena su planta en mayo por salarios impagos

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Granja Tres Arroyos (GTA) atraviesa un colapso financiero que detonó la paralización total de la planta de faena Wade S.A. Los registros del Banco Central (BCRA) exponen una cesación de pagos operativa. La operadora avícola acumula una deuda bancaria de $35.000 millones mediante la emisión sistemática de cheques sin fondos.

Los trabajadores bloquean la línea de producción ante la falta de liquidación de los haberes. La patronal fragmentó el pago de salarios en cinco cuotas. A mediados de mayo, la gerencia retiene la cancelación de la última cuota correspondiente a la segunda quincena de marzo y adeuda la totalidad de los sueldos de abril.

El conflicto laboral acelera el desplome operativo de las instalaciones herederas de la ex Cresta Roja. La crisis licúa la capacidad productiva del grupo comercial y genera una caída del 70% en la actividad general. Las métricas de la cadena avícola detallan el retroceso de la faena:

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El grupo corporativo procesaba históricamente 700.000 pollos diarios.

diarios. El volumen actual de GTA apenas sostiene la faena de 200.000 aves al día.

apenas sostiene la faena de al día. La instalación de Wade posee capacidad instalada para absorber 210.000 pollos por jornada.

posee capacidad instalada para absorber por jornada. La planta frigorífica mantenía un nivel de 170.000 unidades procesadas hasta la semana pasada.

unidades procesadas hasta la semana pasada. El cese de actividades derrumbó la cifra a 50.000 unidades diarias.

Los anexos oficiales del BCRA certifican el quebranto corporativo. El rojo financiero fracciona el incumplimiento de los compromisos en dos nóminas societarias. La firma Wade concentra 615 cheques rechazados por un saldo nominal de $6.026 millones.

El núcleo empresario agrava el pasivo consolidado de la compañía. La razón social Granja Tres Arroyos registra la emisión irregular de 1.813 cheques adicionales por un monto de $29.333 millones. (Agencia OPI Santa Cruz)