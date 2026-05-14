Roban 33 millones de pesos en un comercio de Comodoro Rivadavia

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(OPI Chubut) – Tres delincuentes se alzaron con un botín de 33 millones de pesos cuando este miércoles por la mañana asaltaron un local de Pago Fácil en el sur de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El robo se produjo en el local ubicado sobre Avenida Estados Unidos al 900 y se llevaron el dinero guardado en una caja fuerte.

El asalto fue alrededor de las 8.15 horas y, según empleadas y testigos presentes, los delincuentes actuaron de manera rápida y coordinada, usando capuchas para cubrirse el rostro.

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Ingresaron al local sin exhibir armas de fuego y con amenazas verbales intimidaron a los trabajadores quienes abrieron la caja fuerte del comercio, donde se llevaron la cuantiosa suma de dinero.

El jefe de la Comisaría Tercera, Alexis López señaló que “ingresaron aproximadamente tres personas mediante amenazas, sin utilizar arma de fuego ni nada, y les sustraen a las cajeras la suma de 33 millones de pesos que se encontraban en la caja fuerte”.

“Las trabajadoras no alcanzaron a observar vehículos ni nada, simplemente entraron, mediante amenazas les pidieron que abran la caja fuerte, sacaron el dinero y se dieron a la fuga”, sostuvo el jefe policial.

Tras el robo, efectivos de la División Policial de Investigaciones (DPI) relevaron las cámaras de seguridad del comercio y de los alrededores para intentar reconstruir el recorrido de fuga de los autores.

La justicia busca determinar cómo se organizó el robo y si hubo información previa para conocer el monto de dinero guardado en la caja fuerte. (Agencia OPI Chubut)