El BCRA reporta compras netas por U$S 7.600 millones

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ata la inyección de moneda local a la compra exclusiva de divisas en la plaza cambiaria. La entidad bloquea la maquinita tradicional y supedita los pesos circulantes al nivel de reservas.

La autoridad monetaria detalla el andamiaje técnico en su Informe de Política Monetaria (IPOM) correspondiente a marzo de 2026. El documento, elaborado por la Subgerencia General de Investigaciones Económicas del BCRA, argumenta una mayor previsibilidad financiera.

Los directores del organismo sostienen que la actualidad del mercado permite coordinar las metas con menor fricción. El texto oficial indica que “este diagnóstico refleja una reducción significativa en los conflictos”, y marca distancia numérica frente a los descalabros macroeconómicos que dominaron 2024 y 2025.

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De acuerdo a la documentación financiera, la operatoria expone la siguiente caja:

Las planillas oficiales computan adquisiciones por U$S 7.600 millones hasta el 12 de mayo de 2026 .

hasta el . Este volumen representa tres cuartos del piso de acumulación anual exigido por la hoja de ruta económica.

Las compras absorben el 10% del tráfico diario del sistema SIOPEL , la plataforma mayorista electrónica por donde cursan los bancos.

del tráfico diario del sistema , la plataforma mayorista electrónica por donde cursan los bancos. El Sector Público Nacional anota un superávit primario de $5,5 billones al cierre del primer trimestre de 2026 .

anota un superávit primario de al cierre del primer trimestre de . El ahorro estatal equivale al 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB) bajo la medición desestacionalizada.

El equipo económico adjudica estos márgenes a la motosierra sobre las cuentas públicas. Los técnicos validan que “el establecimiento del equilibrio fiscal” y “la eliminación del financiamiento monetario al Tesoro” operan como un muro de contención contra shocks externos, como el conflicto en Medio Oriente.

Los agregados monetarios exponen el impacto recesivo sobre la calle. El indicador M2 privado transaccional —que suma el dinero físico, las cuentas corrientes y las cajas de ahorro— abarcó apenas un 5,6% del PIB durante abril.

El Directorio del BCRA notificó que “velará por preservar la estabilidad de precios” con todo el arsenal normativo a su alcance. Mientras tanto, la licuación inflacionaria erosiona el dinero del sistema financiero: la Base Monetaria registra una contracción promedio del 1,5% mensual en términos reales durante el primer cuatrimestre del año. (Agencia OPI Santa Cruz)