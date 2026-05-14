La Hoya inicia la venta de pases para la temporada de invierno

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La concesionaria del centro de esquí La Hoya habilitó la comercialización anticipada de pases para la temporada invernal 2026. La apertura tarifaria ocurrió en paralelo a una reunión operativa entre las carteras gubernamentales y el sector privado de la región cordillerana.

El titular del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, y el intendente de Esquel, Matías Taccetta, encabezaron la mesa de trabajo en la delegación local. Los funcionarios estructuraron el esquema de conectividad y la prestación de servicios junto a los empresarios del sector hotelero y gastronómico.

La empresa a cargo del cerro ratificó la continuidad del esquema de capitalización privada iniciado en 2019. Las partidas actuales apuntan a la mejora de la infraestructura base, el mantenimiento de los sistemas de arrastre y la seguridad operativa de las áreas esquiables.

- Publicidad -

De acuerdo a los registros técnicos, el complejo invernal opera con la siguiente capacidad instalada:

30 pistas operativas.

operativas. 8 medios de elevación .

. Orientación de ladera sur que garantiza el nivel de nieve comercial.

Los esquiadores deben procesar las compras mediante la plataforma oficial www.skilahoya.com. El sistema de facturación emite un código QR que certifica la transacción y habilita la entrega de los plásticos de acceso.

El retiro de los pases activados opera bajo la modalidad de punto de entrega (Pickup point) en la Boletería 8 de la Terminal de Ómnibus de Esquel y en las ventanillas ubicadas en la base física de La Hoya. (Agencia OPI Chubut)