El INDEC difunde el índice de precios con estimaciones privadas a la baja

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Las consultoras económicas anticipan la primera caída del indicador en diez meses. Los combustibles y alimentos determinan el impacto final en los mostradores.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informa hoy, jueves 14 de mayo a las 16 horas, el índice de precios al consumidor de abril. Las consultoras económicas proyectan una desaceleración frente al 3,4% registrado en marzo, mes que cerró el primer trimestre de 2026 con un acumulado del 9,4%.

La división de Educación lideró los aumentos de marzo con un 12,1%. Esta alza superó la media habitual que generan los ajustes estacionales por el inicio de clases.

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El rubro Transporte siguió la tendencia con un 4,1%, traccionado por los boletos de transporte público, los pasajes aéreos y las naftas. El precio de los combustibles acumula una suba del 23% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

Las estimaciones privadas anticipan el quiebre de una tendencia alcista sostenida durante diez meses. Los registros oficiales marcan que el último retroceso ocurrió en mayo de 2025, cuando el indicador tocó el 1,5%. El congelamiento actual en los surtidores, acordado por las petroleras, aportó un ancla para retener los precios en la zona del 2,5%.

El desglose de las mediciones privadas detalla los siguientes números para el mes de abril:

EcoGo : Calcula un aumento de precios del 2,5% , lo que representa una caída mensual de 0,9 puntos porcentuales . Los rubros estacionales empujaron el índice con un alza del 2,7% , donde las frutas aumentaron un 4,9% y la indumentaria un 4% .

: Calcula un aumento de precios del , lo que representa una caída mensual de . Los rubros estacionales empujaron el índice con un alza del , donde las frutas aumentaron un y la indumentaria un . LCG : Midió una suba del 1,3% en los alimentos durante la última semana del mes. El promedio de las últimas cuatro semanas fijó el incremento de los bienes básicos en 1,7% .

: Midió una suba del en los alimentos durante la última semana del mes. El promedio de las últimas cuatro semanas fijó el incremento de los bienes básicos en . Equilibria : El economista Lorenzo Sigaut Gravigna ratificó una proyección del 2,5% para el cuarto mes del año.

: El economista ratificó una proyección del para el cuarto mes del año. Libertad y Progreso ( LyP ): Ubicó el índice en 2,4% . Sus analistas atribuyeron la baja a “la finalización total del efecto passthrough, producto de la devaluación en la época preelectoral, y el pasaje del shock transitorio a los combustibles producto de la guerra en Medio Oriente”.

( ): Ubicó el índice en . Sus analistas atribuyeron la baja a “la finalización total del efecto passthrough, producto de la devaluación en la época preelectoral, y el pasaje del shock transitorio a los combustibles producto de la guerra en Medio Oriente”. Orlando Ferreres : Arrojó un cálculo mensual del 2,6% y una variación interanual del 30,7% .

: Arrojó un cálculo mensual del y una variación interanual del . Analytica: Detectó durante la cuarta semana una variación semanal del 0,9% en alimentos y bebidas dentro de supermercados, con un promedio mensual del 1,3%. La firma proyecta una suba mensual general del 2,8%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó la variación mensual de abril en 2,6%. Los especialistas proyectan un descenso escalonado para el próximo trimestre, con tasas del 2,3% para mayo, 2,1% para junio y 2% para julio.

Las encuestas del REM prevén una inflación del 30,5% para todo el año 2026. Esta cifra expone un incremento del 1,4% contra el relevamiento anterior. Los analistas calculan que el índice perforará el dos por ciento mensual recién en agosto con un 1,8%.

El Instituto de Estadística porteño adelantó este lunes los datos inflacionarios de la Ciudad de Buenos Aires. El indicador local marcó un 2,5%, bajando desde el 3% anotado en marzo.

La inflación acumulada en el territorio porteño totalizó 11,6% durante los primeros cuatro meses del año. La medición interanual alcanzó el 32,4% y concretó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales contra el mes anterior.

Los rubros Transporte, Vivienda y Alimentos impulsaron las subas en el distrito de la Capital Federal. Estos sectores, sumados a Restaurantes y Salud, “en conjunto explicaron el 70,2% del alza del Nivel General“. (Agencia OPI Santa Cruz)