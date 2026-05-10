Las Pastillas del Domingo: Un Guzmón, Amigos favorecidos, Solo negocios y Los impresentables de siempre

- Publicidad -

No es un Guzmán grandote, es solo un acrónimo

El 09/02/22 se constituyó la sociedad: “GUZMON SAS” cuyos socios son Gladys Rosa Montiel Sáez, abogada y Jairo Henoch Guzmán, ambos solteros/pareja y donde la firma, cuyo nombre resulta un apócope de los apellidos (Guzmán-Montiel) tiene un amplísimo espectro de aplicación comercial, la cual, esperamos, no tenga alguna vinculación con licitaciones y/o contrataciones con el Estado, ya que como sabemos Jairo es diputado nacional por La Libertad Avanza en Santa Cruz y su socia Gladys Montiel está vinculada con la función pública, al ser la representante de la ANSES en Santa Cruz.

En febrero de 2026, Gladys Montiel asumió oficialmente como la nueva Jefa Regional Sur II de ANSES, cargo que le otorga la coordinación operativa de las delegaciones en Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego y cuyo otorgamiento vinculan con la función de Guzmán representante de LLA en la provincia.

- Publicidad -

Durante la última semana (inicios de mayo de 2026),Montiel ha tenido una fuerte presencia mediática defendiendo la gestión del gobierno nacional. Participó en actos oficiales en Río Gallegos (como el del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea) y ha estado promocionando activamente el despliegue de “oficinas móviles” de ANSES en los barrios de la capital y en localidades del interior (Chaltén, Tres Lagos, Cañadón Seco, etc.) para trámites y actualizaciones de datos.

Si bien Montiel no figura como acusada principal en causas penales propias, es citada como parte de un escándalo político y mediático de alcance nacional que estalló a fines de abril de 2026, ligado a su pareja, el actual diputado nacional por La Libertad Avanza, Jairo Henoch Guzmán.

“GUZMON SAS” cuyos socios son Gladys Rosa Montiel Sáez, abogada y Jairo Henoch Guzmán

El diario Página 12 alude a su designación frente a la Anses donde maneja fondos millonarios, que llegó allí coo recomendación de su pareja y como militante-funcionaria está invariablemente aludida en el escándalo de los reportes filtrados a la prensa con el reparto de dinero en efectivo en Caleta Olivia.

Amigos, funcionarios y favorecidos

Por Resolución N° 225 del 06 de marzo de 2025 (Expediente IDUV N° 63.194/2025) el IDUV adjudicó en venta un terreno fiscal identificado como “Manzana 199 – Parcela 01 – Circunscripción 07 – Sección 07 de la ciudad de Río Gallegos, con una superficie aproximada de 304,5 m² sujeto a mensura, con destino a VIVIENDA UNIFAMILIAR”, indica el respectivo decreto.

El punto está en los beneficiarios del inmueble, pues se trata de la pareja de Lorena Lucila Julieta Meoniz y el señor Hebert Ariel Vargas, quien es secretario privado y mano derecha del Ministro de Gobierno Pedro Luxen. No quisiéramos sospechar que hay tráfico de influencias o amiguismo en esto de la entrega de tierras, ante la enorme necesidad habitacional y de un terreno que tiene la gente, algunos desde hace muchos años esperan que el Estado tan benefactor (a veces) les dé una mano.

Por Resolución N° 225 del 06 de marzo de 2025 (Expediente IDUV N° 63.194/2025) el IDUV

Coincidentemente (o no) Ariel Heber Vargas, junto con su amigo Héctor Orlando Cortés, el 2 de junio de 2025 inscribieron la empresa “EL MONJE S.A”, la cual abarca tantos rubros que prácticamente está en condiciones de dedicarse a cualquier cosa. Cortés está fuertemente cuestionado como integrante de la Iglesia Universal. Cortés con su hermana (hoy concejal) se desempeñan en el Ministerio de Desarrollo Social.

Dos dudas no hemos resuelto todavía: si esta sociedad de tan amplio espectro contrata o contratará con el Estado Provincial (lo cual está en tarea de averiguación) y si el nombre de la empresa es una alegoría a la actividad de pastor, de uno de los fundantes.

No son iluminados, solo quieren hacer negocios con SPSE

Audios que trascendieron a la opinión pública permiten escuchar al titular de Luz y Fuerza de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Juan Espinoza, sugerir que la empresa va a ser privatizada. Y esto abrió los sellos de esta empresa nicho de corrupción K, actual de la corrupción M y en ambos gestiones Espinoza fue y es omnipresente.

De acuerdo a las fuentes de la empresa, el proyecto está en borrador, lo iban a presentar la semana que pasó, pero debido a la corriente en contra que se armó internamente tanto el Gerente General Eduardo Ñañez como el Presidente Matías Cortijo, se han visto impedidos de darle aire y visibilidad, por el momento, a esta iniciativa sobre la cual, el diputado Daniel Peralta, adelantándose al plan del Gobernador Claudio Vidal, armó su proyecto para impedir la privatización de las empresas públicas provinciales.

No pocos internamente entienden que SPSE desde hace décadas está manejado por Juan Espinoza, un hombre que más allá de tener a su familia ubicada dentro de SPSE, como Romina Espinoza subgerente de Compras y Suministros, su sobrina, o la subgerente de personal, entre otros sectores donde tiene ubicado familares; el sindicalista de Luz y Fuerza opera como tal dentro de SPSE desde el año 2008 con la ductilidad suficiente como para sobrevivir a todas las gestiones.

De acuerdo a las fuentes, Espinoza y su familia distribuida en sectores claves de la empresa, tendría armado un listado de entre 30 y 40 empleados de la empresa a las que van a despedir como paso previo a la “limpieza” necesaria que exige la nueva figura jurídica que pretenden darle a la empresa estatal de energía provincial.

Extrañamente y a pesar de que (en teoría) no hay nuevos nombramientos en la provincia y existen profesionales a quienes no les llega la oportunidad por este motivo, Fabio Jomñuk, Secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de los Antiguos, quien pasó por el CAP sin buenas calificaciones y hoy está a punto de jubilarse, fue nombrado en SPSE quizás para que su sueldito se acomode en el último año como activo, a pesar de ser productor de cerezas y no necesita, precisamente, el sueldo para vivir. Ah! Y de paso al yerno de este hombre, Gerardo Villalba, amigo del Gobernador Vidal, también empleado municipal, le hicieron un lugarcito en Distrigas.

Los impresentables de siempre

El ministro de Trabajo de la provincia Juan Mata fue echado de su función por el gobernador Claudio Vidal, claro, eso sucedió cuando salieron a la luz los recibos de los tres sueldos que cobraba el funcionario provincial. Lo que parece una buena acción que el gobernador lo sacara de funciones, no anula el pecado original del mandatario de haberlo sabido siempre y no echarlo antes, sino, cuando estalló el escándalo.

Sin embargo, éste no es el punto. Lo que resulta gracioso y tragicómico es escuchar o leer lo que aluden quienes no tienen la mínima autoridad moral para expedirse sobre el tema.

Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, tiró la frase de impacto “Hay que terminar con la banda de improvisados” y como si esto fuera poco dijo “¿El gobernador Vidal vive en Narnia?, ¿Cómo y quién elige a sus funcionarios?”. ¡Hola! ¿Y por casa cómo andamos?. Y terminó señalando “Santa Cruz no se merece esto”; y si, tampoco se merece tenerlo a él como candidato a gobernador ya que en gestión municipal ha demostrado ser un verdadero desastre.

Claudio Vidal junto a Juan Mata –

Pedro Luxen arrancó tirándole el fardo a la oposición, con esto de que no hay mejor defensa que un buen ataque y dijo “Atendelo vos Jairo Henoch Guzmán, que el gobernador está arreglando las cagadas que hicieron estos tipos los últimos 30 años”. Pero el alto funcionario provincial olvidó decir, por ejemplo, que los mismos que hicieron esas cagadas son parte de este gobierno, por lo tanto, si quieren reprocharles algo a los responsables, Luxen no tiene más que mirar a su alrededor que se los puede decir directamente.

Y la frutilla del postre fueron las declaraciones de Jairo Guzmán (político amateur inimputable que dice odiar a la política pero es diputado), quien en tren de criticar y tirar al vuelo, dijo “El kirchnerismo es un cáncer que dejó a nuestra provincia destruida”; y tiene toda la razón del mundo.

Él lo sabe muy bien porque es kirchnerista y siempre lo fue al lado de Pablo González con quien militó en la UB del ex presidente de YPF y conoce claramente cómo actuó el kirchnerismo por décadas.

Palabrerío inocuo, estúpido, irrelevante y absolutamente falso e inconsistente, teniendo en cuenta de dónde proviene y los personajes que lo impulsan. (Agencia OPI Santa Cruz)