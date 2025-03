Las Heras, pero también Koluel Kaike, Cañadón Seco y Pico Truncado se asientan sobre una red de pozos, cañerías y residuos altamente contaminantes

- Publicidad -

(Informe V) – Tal como lo venimos refiriendo en nuestros informes anteriores, la ciudad de Las Heras está asentada sobre un lecho de desperdicios petroleros que pone en serio riesgo a la población, tal como quedó demostrado con el escape de gas, agua y petróleo ocurrido hace dos semanas atrás.

Te puede interesar: El pasivo ambiental subterráneo. Las Heras, la ciudad que flota en petróleo y en desechos petroleros, algo de lo que nadie habla

Las autoridades provinciales en todos estos años no han revelado esta situación que está fuera de control y constituye el verdadero “pasivo ambiental”, que no solo dobla o triplica lo que se calcula monetariamente en términos de resarcimiento, que YPF y otras empresas no han hecho, sino que cuenta con la complicidad de los intendentes, que no solo callan y enmudecen ante los riesgos ciertos que corren los vecinos, sino que, con la expansión descontrolada que propician del ejido urbano, asientan miles de personas en sectores de alta concentración de desechos hidrocarburíferos, cañerías antigua, corroídas, ductos con fluidos altamente contaminantes (agua, petróleo, gas, químicos) que pasan por debajo de los barrios o cercanos a él y nadie pide información ni se preocupa por la salud pública de los habitantes de zona norte.

Pero Las Heras, no es la única localidad que padece este grave problema para la salud humana. Koluel Kaike, Cañadón Seco y Pico Truncado y en menor grado Caleta Olivia, están exactamente igual de amenazadas y todas ellas forman la zona norte productiva de Santa Cruz donde se asienta la principal industria hidrocarburífera de la provincia de la región.

En las imágenes que mostramos en este informe, el lector podrá observar a simple vista la forma en que cada localidad, en este caso Koluel Kaike, Cañadón Seco y Pico Truncado, están flanqueadas o invadidas en su éjido con el sistema extractivo de hidrocarburos, cuestión que a ciencia cierta, no se conoce el estado en el cual se encuentran.

Las localidades de Cañadón Seco y Koluel Kaike en la provincia de Santa Cruz

En las imágenes satelitales de las tres localidades están determinadas las Baterías, válvulas, satélite inyectores de agua, interconexiones, plantas, colector de petróleo, etc que se localizan en toda la zona y en gran parte está activa y otra parte corresponde pozos e instalaciones abandonadas que, como explicaremos en el siguiente informe, se encuentran en deficientes condiciones o han sido abandonados sin el correspondiente protocolo que se exige internacionalmente en la industria petrolera del mundo.

Todo está escrito, pero ¿Se cumple?

No se conoce, hasta el momento, intendentes de estas localidades de zona norte y/o gobernador de la provincia que en los últimos 25 años hayan abordado y difundido/alertado a la población sobre esta situación, sin embargo, en el año 2007, Santa Cruz implementó la “Disposición 137 SMA Recuperación Secundaria”, señalando el enunciado del instrumento legal, que en la cuenca del Golfo (en ese momento) existían 2.000 pozos inyectores, proyectos de recuperación secundaria e instalaciones asociadas.

Pico Truncado, está flanqueada o invadida en su éjido con el sistema extractivo de hidrocarburos

Hace ya 18 años se habían detectado una serie de anormalidades y deficiencias en las instalaciones de los pozos inyectores, encontrándose falencias en la integridad de casing (tuberías de revestimiento que se utilizan en la industria petrolera para proteger los pozos de perforación) como pérdidas en las instalaciones de los mismos y esas deficiencias en las protecciones, hacían peligrar los acuíferos de agua dulce existentes, conformando un potencial riesgo de contaminación de los acuíferos como la Cuenca del Golfo San Jorge y por ese motivo, se dictó esta normativa que en el próximo informe vamos a analizar, la cual hasta el momento (año 2025) sigue vigente, pero será menester investigar si la misma ha sido cumplica.

Lea aquí los informes anteriores:

Informe I – Informe II – Informe III – Informe IV

(Agencia OPI Santa Cruz)