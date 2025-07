Antes se decía “el muerto se asusta del degollado” y parece que el intendente Pablo Grasso no recapacita quién es, de dónde viene y al partido que pertenece

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Hay una publinota en el diario La Opinión Austral, hecha al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso y digo “publinota” porque si realmente se tratara de una entrevista periodística, no faltarían las preguntas incómodas para un político provincial que tiene un veraz tan grande detrás suyo, que no alcanzarían las repreguntas para hacerle pasar un mal momento, si realmente la intención fuera entrevistarlo y no acercarle un micrófono para que haga una especie de stand up.

Entendiendo que todo lo que leemos y escuchamos es parte de este juego de campaña bastante berreta que llevan a cabo tanto el Intendente de esta capital como también el gobernador de la provincia; en el caso del primero y al mejor estilo Sergio Massa (otro ente de su partido) acude al recurso de fingir demencia, cuando desde la portada el diario compone una imagen bastante absurda porque aparece el intendente y de fondo hay un cuadro de Cristina Fernández, de las épocas donde era presidente e inmediatamente debajo, pusieron el título sobre una frase de Grasso: “Hay que poner representantes que defiendan nuestros intereses”.

Nadie ayuda al Intendente, está claro, porque cualquier “asesor” de los tantos que tiene y nos salen carísimos a los vecinos de la capital, tendría que haberle objetado la contradicción que generaba el fotograma y la leyenda del título, un verdadero oxímoron.

La lectura del cuadro compuesto (fotograma y título) infiere que Pablo Grasso, tácitamente, pone a su jefa política como uno de los representantes que “defienden nuestros intereses”, mientras no podemos abstraernos del juicio por la demencial estrategia que tuvieron con YPF y hoy una jueza de EEUU nos sentencia a los argentinos pagar 16 mil millones de dólares, o la condena a 6 años que tiene, ratificada por todas las instancias judiciales, debido al robo sistemático que hizo la señora del cuadro, como jefa de una banda que asoló el país por veinte años y se robó un PBI.

Antes se decía “el muerto se asusta del degollado” y parece que el intendente Pablo Grasso no recapacita quién es, de dónde viene y al partido que pertenece

Sin rubor ni autocrítica

Dentro de la demencia fingida de Grasso, en esa supuesta “entrevista” encontramos frases como las siguientes:

“Llegan al Congreso (los legisladores) y votan contra los intereses de Santa Cruz. La verdadera política es que la gente tenga una situación un poco mejor“.

Con eso Grasso da por hecho que la crítica no los comprende, ellos (su partido el FPV) hicieron y hacen todo bien, han sido y son los más pulcros y quienes mejor “representan los intereses de la gente”, porque la culpa siempre ha sido y es de otro, nunca de los kirchneristas/peronistas o como se llamen, según el pelaje que se pongan.

Grasso se refirió “al enorme ausentismo en las urnas de la última elección”, donde un 54% se negó a concurrir y cuando todo parecía que venía más o menos bien, el intendente no se pudo resistir a poner la pelota en cancha ajena y habló “del desencanto que genera la clase política”, incluyendo (obviamente) a los votantes de Milei y Vidal y se colocó fuera del cuadro, lo cual da la sensación que Grasso está absolutamente seguro que hizo y hace todo bien y su figura no produce desencanto en la gente ¿O será que no se considera dentro de la clase política? (¿?).

Como si hubiera llegado a este mundo hace unos días, Pablo Grasso interpeló a la sociedad santacruceña: “¿Qué le pasa a la dirigencia política? ¿Qué le pasa a mi pueblo, a mi ciudad? que mi provincia que era tan exigente, se transformó conformista?. No está bueno que te saquen los medicamentos de los viejos. No está bien eso”, dijo.

Y si, no está nada bien que recorten los medicamentos tanto a nivel nacional como provincial, pero tampoco está bien que él (Grasso) cobre el bacheo de las calles, que aumente hasta el 400% las tasas, impuestos y patentes. no está bien que haga obras y no diga de dónde saca la plata, por ejemplo. Lo de la CSS y del Anses está muy mal, pero lo del municipio de Río Gallegos, también está mal.

Luego le tocó el turno al gobierno provincial tras los votos aliados del SER con LLA y en ese sentido agregó “Ahí tenemos la Ley Bases, la privatización de YCRT, donde dice el gobierno provincial que gracias a ellos está funcionando. ¿Funcionando qué? Funcionando. Vivimos de anuncio en anuncio” y dice media verdad, porque él se pone afuera, por lo tanto dice una gran mentira.

La primera respuesta que se nos ocurre es ¡Mirá quien habla!. Parece que el intendente no recuerda que mientras su partido gobernó de corrido por 16 años y los últimos 4 con el inefable Alberto Fernández, nunca funcionó YCRT, ni la Usina 240 ni nada. Y le recordamos a Grasso que por aquellos años regía el “Nación-Provincia-Municipio”, un lema instalado para el relato por su partido, el FPV y decir que este puente de plata tendido por ellos mismos en las tres jurisdicciones, era muy beneficioso para YCRT y los pueblos de la cuenca fue una falacia, por cuanto, con todas las manos en el Congreso, los intendentes de su partido (incluyendo él mismo) los diputados, senadores y la gobernadora “del palo” dejaron a la cuenca en la pobreza, nunca se preocuparon por reactivar el yacimiento, hicieron desaparecer casi 2.000 millones de dólares desde el 2009 a la fecha y la usina aún no funciona y el yacimiento insumió miles de millones y al día de hoy, no produce carbón.

Otras de las dudas del intendente en la nota fue “¿Cómo es eso de que el gobierno provincial y nacional viven de anuncio en anuncio?”. Sin duda Pablo Grasso necesita una fuerte y profunda introspección, o que la cara se le ablande un poco.

Pero claro, Pablo Grasso tampoco le quería dar tanta rienda suelta a los que votan, no sea cosa que se empoderen tanto que terminen perjudicándolo a él mismo, por eso dijo que es imperativo “que la gente tenga una situación un poco mejor. No digo que va a ser distinta, pero un poco mejor”, señaló casi como un acto fallido.

Lo suyo fue un mensaje muy poco motivador si lo que busca es el voto del pueblo. Grasso “se conforma” con que la gente esté un poco mejor, pero no “tan mejor” que su situación social, sea distinta.

Un horror el mensaje con el cual el intendente, argumenta este significativo absurdo declarativo. Es decir, el mensaje subliminal que infiere su frase podríamos traducirlo como: “a la gente hay que ayudarla, pero no tanto que pueda pensar por si misma, pueda vivir con un trabajo digno que algún día le permita salir de la pobreza, dado que, si eso sucede, perderemos el voto, no por apatía (como ahora), sino por conciencia del electorado”.

Finalmente, Grasso llamó a la reflexión a los ciudadanos, sobre si la situación actual es mejor o peor y en ese sentido subrayó “la importancia de elegir a los dirigentes adecuados, para lo que viene y para las próximas elecciones”.

Y tiene razón, especialmente los ciudadanos de Río Gallegos deberán pensar dos veces antes de poner la boleta con su cara en el 2027, porque siguiendo sus propias palabras, no creo que en esta oportunidad la sociedad sea tan conformista, como para elegirlo y repetir los errores que él mismo describe de otros, como si fuera un tercero ajeno al compromiso que tiene como político de la misma clase que critica, e incumple día tras día.

“El muerto se asusta del degollado”, según la definición formal “se usa para describir a alguien que critica o se escandaliza por una situación, sin darse cuenta de que él mismo está en una situación similar o incluso peor. Es una forma de señalar la hipocresía y la falta de autocrítica”. Absolutamente aplicable a las declaraciones de Pablo Grasso. (Agencia OPI Santa Cruz)