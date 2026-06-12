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(Por: Rubén Lasagno) – Hoy fue un día de larga negociación con los autoconvocados de la policía en la denominada Mesa del Salario, pero a pesar que desde las 16 hasta las 22 hs estuvieron reunidos en la Escuela de Policía, no hubo acuerdo y la cuarta oferta salarial del gobierno fue rechazada por insuficiente y porque contiene sumas en negro que no computa para el retiro ni tampoco lo cobran los retirados actuales.

El malestar sobrevino entre los efectivos cuando se enteraron que el gobierno, lejos de seguir negociando para terminar con esta crisis estipuló un nuevo cuarto intermedio hasta el día miércoles próximo, mientras tanto sigue la incertidumbre que escala hora a hora, día a día y sin embargo, en opinión de los autoconvocados, no existen señales de parte del gobierno provincial en resolver con urgencia la inédita crisis en la que se haya envuelta la institución en toda la provincia.

Crisis policial sin solución. Cuarto intermedio, manifestación, adhesión de la oficialidad y los retirados que ingresaron a la Jefatura en calidad de protesta – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Hoy siguieron sumándose cuadros superiores y jefes a la medida de fuerza que, recordemos, no afectan el servicio básico de la policía aunque hoy los autoconvocados decidieron suspender el servicio de adicionales, con lo cual bancos, instituciones deportivas, de salud y oficinas públicas, dejarán de tener la asistencia en materia de seguridad a cargo de la policía provincial.

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Un grupo de retirados, luego de conocerse el fracaso de las negociación, ingresaron pacíficamente en la Jefatura de Policía, sin obstaculizar las tareas de quienes allí trabajaban, pero luego hicieron abandono de la sede y se dirigieron al campamento que está frente a casa de gobierno, donde debatieron sobre las próximas medidas y el plan de actividades de hoy hasta el miércoles próximo donde volverán a sentarse las partes. (Agencia OPI Santa Cruz)