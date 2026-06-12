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(OPI Chubut) – Un hombre fue condenado en un juicio exprés en menos de 24 horas en una audiencia de juicio rápido bajo la modalidad de procedimiento abreviado.

La Fiscalía en acuerdo de la Defensa Pública resolvió la situación procesal de un hombre que fue detenido al incumplir una prohibición de acercamiento vigente.

Durante el juicio abreviado, el imputado reconoció su responsabilidad en los hechos, lo que permitió evitar un proceso penal prolongado y comenzó a cumplir con la pena de prisión impuesta.

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El incumplimiento de la medida judicial vigente ocurrió el pasado 9 de junio de 2026, aproximadamente a las 20:35 horas, en la localidad de José de San Martín, en el centro oeste de Chubut.

El imputado se encontraba en el interior de una vivienda ubicada frente a la residencia de la víctima, y cuenta con una prohibición de acercamiento y contacto vigente en un radio de 200 metros desde el 11 de mayo de 2026.

La policía fue alertada y detuvo al sujeto quien ante la justicia no presentó objeciones respecto de la legalidad de la detención.

El Juez penal interviniente homologó una pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, resolviéndose además la unificación con una condena del día anterior, por otra desobediencia cometida en mayo, en ese caso también fue juicio rápido de la funcionaria de fiscalía Morena Broggi. (Agencia OPI Chubut)