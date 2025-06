Grasso, Vidal y el discurso decadente

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Basta leer las últimas declaraciones del Gobernador Claudio Vidal y del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, para darnos cuenta cómo y por qué estamos como estamos en Santa Cruz, una provincia con apenas 330 mil habitantes, donde el 50% es pobre, más del 40% vive en relación directa del Estado (provincial/municipal/nacional) y otro tanto dependiendo de una u otra forma de la actividad estatal, sobre la tierra más rica de la República llena de oro, plata, uranio, petróleo, pesca, gas y paisajes maravillosos. Hay una simple explicación para pintar con palabras la contradictoria situación provincial y de esta capital: se han robado todo, han mentido hasta el cansancio, lo siguen haciendo y Santa Cruz lo único que produce hoy 2025 son funcionarios y ex funcionarios ricos, con ciudadanos cada vez más pobres.

Claudio Vidal abrió el fuego para contrarrestar el avance de los gremios que piden una recomposición salarial acorde a los niveles del costo de vida, del cual están cada vez más lejos y rezagados. Claro, los sindicatos estatales recuerdan al entonces candidato del sector petrolero que en el 2022/2023 prometía elevar el nivel del empleo público y poner los salarios sobre la línea de pobreza. No solo no logró elevarlos, sino que los hundió aún más, en solo un año y medio de mandato.

Entonces, ya Gobernador, hoy Vidal invirtió el mensaje y comenzó a ningunear el trabajo en el Estado y desafió a quienes reclaman mejores sueldos en la administración pública, a trabajar en el sector privado, donde, según su experiencia petrolera, deben trabajar 8, 10 y 12 horas y no tienen fines de semanas largos y hasta las fiestas deben trabajar dejando a la familia y puso como referencia también, a la industria pesquera.

El error del gobernador es haber disociado su personaje armado en campaña, desde donde hablaba con la liviandad de los que no tienen el conocimiento empírico de la función pública y hacerlo ahora desde el lugar donde debe tomar decisiones y aquellas promesas que desparramó por doquier, creyendo que la gente olvida pronto, hoy no solo no las puede cumplir ni sostener, sino que debe contradecirlas día a día y aquel hombre que pedía a los docentes “aguantar” porque con él iban a estar mejor y a los estatales les pedía el voto porque iba a reivindicar y elevar su dignidad, hoy les enrostra que se quejan porque ganan poco, pero “ninguno se va del Estado” dijo y como si fuera poco comparó “la comodidad del trabajador estatal” con el sacrificio de un petrolero o un marinero, lo cual, palabra más palabra menos, Vidal les dijo “Si no les gusta vayan a laburar a otro lado”.

Obviamente lo que no dijo Vidal es que un estatal gana 800 mil pesos y un petrolero 5 o 6 millones de pesos. Estas diferencias en el nivel de vida, el gobernador las guardó convenientemente en un rincón de su discurso sintetizado y de oportunidad, como tampoco dice que los desocupados del petróleo, los está acomodando en el Estado, municipios y empresas del Estado como SPSE, Fomicruz, Distrigaes, etc.

El émulo de Vidal

Por el otro lado Pablo Grasso, el intendente de Río Gallegos, lanzado a capitanear su llegada a la gobernación en el 2027, le respondió a Vidal con una frase de tan baja intensidad como las propias expresiones del gobernador: “Muchos se quejan de los salarios del Estado, es cierto, pero no es culpa nuestra, esto viene mal hace muchos años y estamos recuperando de a poco ahora”.

La “realidad mágica” de Pablo Grasso

El caradurismo de Grasso, es propio de las personas que no hacen de la moral pública su fuerte. Para disculparse en nombre propio como intendente desde hace más de 5 años, ensayó una aparente coincidencia con los gremios que se quejan por los salarios, pero acto seguido se sacó el sayo de encima y dijo “no es culpa nuestra”, como si hubiera llegado ayer a la política, pero reconoce que esto viene mal desde hace muchos años, sin recordar que hasta el 2023 el kirchnerismo, su partido y Alicia Kirchner, su madrina política, estuvo gobernando teniendo al estado (provincial y municipal) como agencia de empleo y aumentando la cantidad de personal, en detrimento del salario digno que merece todo trabajador. De hecho la municipalidad que gestiona tiene casi 5 mil empleados.

Y el muy cara dura hizo una pregunta retórica: “Vidal: ¿adónde querés que vayan los trabajadores del Estado si en el privado tampoco hay trabajo?” pero no dijo que los últimos 30 años su partido gobernó Santa Cruz, dejándola rehén del Estado, con el mismo proyecto político que hoy encabeza Grasso, con miras a la gobernación.

Las palabras y el discurso de Vidal y de Grasso, demuestran la decadencia política en la que hemos caído en una provincia que lo tiene todo, menos políticos con la suficiente capacidad y decisión por crear riquezas y no consumir lo que no producen, como pasa con el empleo público en Santa Cruz, provincia donde la actividad privada y productiva no existe, exceptuando el petróleo o la minería, que emplea poca mano de obra en relación a la población dispersa en la enorme geografía santacruceña.

Todos fingen demencia

Grasso es un estatista por naturaleza y Vidal, alguien que proviene de la actividad privada pero no sabe cómo y de qué manera generar recursos propios, sino es a través del empleo público, por más que el discurso vaya en contrapelo de la realidad que muestra su administración la cual va a cumplir dos años de retraso, cero avance en el desarrollo privado, ninguna creación de fuente de trabajo y la disminución sustancial del poder adquisitivo del salario de los empleados públicos, que están en peores condiciones de las que se encontraban con el gobierno anterior.

Grasso y Vidal discuten y pelean para repartir miseria. Ni uno ni otro tienen la capacidad y la decisión de hacer algo nuevo, distinto y elevar el nivel de vida de la gente a la que no le pueden devolver ni un mínimo de aquellos que prometieron en campaña.

Son mentirosos patológicos que hablan de lo que otros hacen, pero ellos no pueden mejorar. Y estos dos personajes, actores principales de la tragedia política santacruceña histórica y actual, se preparan para la campaña del 2027 donde pretenderán hacernos creer (una vez más) que harán lo que no han hecho teniendo todo el poder y pretenderán que confiemos en ellos, cuando hoy vemos con tristeza, cómo ambos, en vez de guardar silencio y ser autocríticos, se enroscan en una discusión estéril, vacua, inútil, insustanciosa y decadente que realza la ignorancia de ambos, el populismo expreso el cual coparticipan y esa vieja y gastada costumbre de cargarle a otros su propia incapacidad política y fracasos de gestión, que tratan de disimular con discursos no solo de baja calidad sino aludiendo a la gran frase de Sergio Massa cuando para justificar que nunca hizo lo que prometió durante el gobierno que encabezó con Alberto Fernández, dijo sin vergüenza (y haciéndose el boludo) que fingió demencia, lo mismo que hacen Vidal y Grasso en este momento, donde lo que menos los convoca y les preocupa, es la gente. (Agencia OPI Santa Cruz)