Luzu TV desvinculó a Florencia Peña y a dos productoras

- Publicidad -

El canal de streaming interrumpió el contrato de la conductora y de dos integrantes de la producción tras emitir una noticia falsa referida a la familia de Lionel Messi.

La empresa de streaming Luzu TV desvinculó a la conductora Florencia Peña y a dos productoras de la firma el 18 de junio de 2026. La medida administrativa ocurrió luego de que la conductora anunció al aire el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi. La dirección de la emisora calificó el hecho como una difusión de información sensible sin verificación previa. La familia de la víctima desmintió la veracidad del suceso de forma inmediata.

El descargo de la conductora y la respuesta corporativa

Florencia Peña, conductora del programa El Show del Verano, publicó un comunicado en la red social X donde aceptó el error en la transmisión de datos. La actriz afirmó que la producción del programa le transmitió la información mediante el sistema de comunicación interna denominado cucaracha. La presentadora pidió disculpas públicas a los familiares afectados por la difusión del contenido erróneo.

- Publicidad -

Las autoridades de Luzu TV publicaron un comunicado oficial en sus plataformas digitales para ratificar la expulsión de los trabajadores involucrados. La empresa afirmó que la difusión de datos sin constatación resulta inadmisible para la línea editorial de la compañía. El documento corporativo determinó el cese de las actividades de todo el personal responsable de la emisión del bloque informativo. (Agencia OPI Santa Cruz)