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Un hombre atacó a su ex pareja en Pico Truncado, la apuñaló y atacó a un joven que se encontraba con ella, quien quedó internado en grave estado.

El violento ataque se registró el sábado en Pico Truncado cuando el acusado fue detenido tras ingresar por la fuerza a una vivienda y atacar con un arma blanca a su expareja y a un joven de 21 años que se encontraba junto a ella.

La mujer víctima fue atendida en el hospital local y el joven recibió la peor parte dado que permanece internado en terapia intensiva, mientras la investigación avanza para esclarecer las circunstancias del episodio.

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El ataque se produjo alrededor de las 10 horas del sábado en una vivienda ubicada en calle Belgrano de la localidad del norte provincial.

Las víctimas estaban descansando cuando fueron atacadas a cuchillazos por el sujeto y el joven de 21 años fue derivado de urgencia para ser sometido a una cirugía y luego trasladado a Comodoro Rivadavia por la gravedad del cuadro.

La policía inició una investigación y detuvo al principal sospechoso del ataque que quedó a disposición de la justicia. La causa fue caratulada provisoriamente como tentativa de homicidio agravado y tentativa de homicidio en contexto de violencia de género. (Agencia OPI Santa Cruz)