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El entorno de Manuel Adorni ratificó su permanencia en el Poder Ejecutivo Nacional, mientras sectores internos promueven nombres alternativos ante el avance de las investigaciones patrimoniales en los tribunales federales.

La continuidad de Manuel Adorni en el cargo de jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional generó discusiones internas sobre su sucesión, motivadas por la investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito que instruye la justicia federal. Fuentes oficiales confirmaron que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el canciller Pablo Quirno figuran como las alternativas institucionales evaluadas por los sectores políticos que componen la administración nacional. El conflicto expone las diferencias de criterio entre el sector liderado por el asesor presidencial Santiago Caputo y la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

Las alternativas de reemplazo dentro del Gabinete Nacional

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano de la Nación, cuenta con el respaldo directo del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La funcionaria gestiona áreas operativas como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y las secretarías de Educación y Trabajo. Fuentes partidarias de La Libertad Avanza señalaron que la funcionaria manifestó de manera interna su rechazo a ocupar la Jefatura de Gabinete de Ministros por motivos de afinidad personal con el actual titular del área.

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Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, representa la segunda opción evaluada en Balcarce 50. El exsecretario de Finanzas fundamenta su postulación en la gestión de acuerdos comerciales con los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Pablo Quirno anunció formalmente la incorporación de la República Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), bloque comercial integrado por 12 naciones que equivale al 15% del Producto Bruto Interno global.

Equilibrios políticos y disputas por el control de la estructura

La definición de la Jefatura de Gabinete de Ministros incide de forma directa en el balance de poder entre las facciones oficialistas. El asesor presidencial Santiago Caputo defiende la permanencia de Manuel Adorni para limitar el avance de la estructura territorial vinculada al menemismo. La salida del actual ministro coordinador habilitaría la designación de un cuadro técnico dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei.

Voceros de la Jefatura de Gabinete de Ministros desestimaron las versiones sobre una dimisión inminente de Manuel Adorni. Integrantes de la oficina de comunicación gubernamental afirmaron que el titular del área cuenta con el aval político del presidente Javier Milei para mantenerse en sus funciones administrativas y afrontar los requerimientos de la causa judicial.

Manuel Adorni asumió la Jefatura de Gabinete de Ministros el 4 de noviembre de 2025, en reemplazo del renunciante Guillermo Francos, tras desempeñarse como vocero presidencial y secretario de Comunicación y Medios. Durante el primer semestre de 2026, el funcionario afrontó denuncias penales por el presunto uso de bienes públicos tras un viaje junto a su cónyuge a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.

La filtración de las declaraciones juradas patrimoniales de los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional reactivó los cuestionamientos de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Este hecho profundizó la parálisis de las relaciones políticas entre la vicepresidente y el área de coordinación civil de la Casa Rosada. (Agencia OPI Santa Cruz)